Реставрація старого фермерського дому Masia de Can Perpinyà є творінням студії Aramé. Будинок збудували ще у 18 столітті, тож команді довелося попрацювати над тим, щоб максимально зберегти історичність будівлі.

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Ще на початку 2000-х років будинок був покинутий та занедбаний, але нові власники вирішили вдихнути в нього нове життя.

Дім розташований у мальовничій місцині / Фото Archdaily

Старий сарай перетворився затишний односімейний будинок нових власників. Вони отримали чудовий простір для життя та роботи.

Дизайнери зберегли історичний вигляд будинку / Фото Archdaily

Дім організований у два поверхи з різними входами, щоб розділити побутовий та робочий входи. Два поверхи пов’язані між собою відкритими сходами, що забезпечує постійний візуальний зв’язок між ними.

Фантастичне поєднання каменю та дерева / Фото Archdaily

Головний поверх представлений у вигляді суцільного простору, візуально пов’язаного з навколишнім ландшафтом через великі вікна. Центром інтер'єру тут виступає камін, який забезпечує затишну атмосферу у будь-яку пору року.

Камін – головний елемент інтер'єру / Фото Archdaily

Стара занедбана будівля отримала нове чудове життя, даруючи радість своїм власникам та сприяючи подальшому процвітанню кінної ферми.