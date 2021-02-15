Гавань невероятного воркспейса: растения и уютные рабочие места в новом офисе во Вьетнаме
Архитекторы создали во Вьетнаме уникальные офисы, которые благодаря растениям максимально погружают рабочее пространство в естественную атмосферу.
Источник:Designboom
Студия дизайна MIA спроектировала собственный офис, который внешне напоминает ботанический сад, а внутри – открытая и просторная студия.
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Офис имеет удачное расположение: напротив одного из крупнейших парков города Чю-дук.
Красота природы и рабочего пространства / Фото Designboom
Офис дизайнерской студии MIA имеет широкий вид на парк через большие оконные проемы. Такой замысел специально разработан для регулирования количества тропического солнечного света, попадающего в здание. Окна, окружающие здание, размещены на высоте 60 сантиметров от рабочих столов, чтобы обеспечить оптимальные условия работы.
Стеклянные стены – прекрасный замысел / Фото Designboom
В проекте было отдано предпочтение эффективности и творческой обстановке. Внешние пространства здания составляют ряд спокойных мест, где каждый сможет найти уголок для создания великолепных идей.
Сад, в котором можно творить / Фото Designboom
Множество прозрачных стеклянных поверхностей выступают как гибкие "рамки для картин", которые команда студии может использовать для презентаций и выставок.
Замечательное место для вдохновенного труда / Фото Designboom
Первый этаж – это воздушная зона, которая тесно связана с тихим садом. Сплошные стены над окнами используются как доски для прикрепления рисунков и эскизов, что мотивирует на творчество. За рабочим местом каждого архитектора есть библиотека отобранных и тщательно организованных книг, моделей и материалов.
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