Удивительный дизайн и уникальный смысл: в Пекине появится новый выставочный центр – фото
Гениальная архитекторка Заха Хадид спроектировала непревзойденный выставочный центр в Пекине, который станет пространством для культуры, искусства и развития.
Источник:MSN
В Пекине планируют реконструировать выставочный центр. Это новый проект известной архитекторки Захи Хадид.
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Особенностью этого проекта является необычная крыша: гибкое пространство без столбцов, которое адаптируется к изменениям на выставках и характеру использования.
Пространство для знаний и красоты / Фото MSN
Расположение у нового выставочного комплекса просто замечательное, ведь рядом развитый район и международный аэропорт столицы. Это прекрасное место для проведения конференций, ярмарок и отраслевых выставок.
Внутреннее пространство центра / Фото MSN
Центр будет принимать местных жителей, а также гостей со всего Китая и мира. Взаимосвязь между выставочными залами и конференц-залом установлены с помощью взаимосвязанных линий и геометрий, которые вдохновляются текстурами глазированных трубчатых керамических черепичных крыш в традиционной китайской архитектуре.
Вид на крышу с птичьего полета / Фото MSN
Проект включает серию совместных двориков для неформальных встреч, а также ландшафтные сады, кафе и просторные места для общественных мероприятий.
Волшебный искусственный водоем / Фото MSN
Композитная система крыши предназначена для изоляции внутренней среды симметричными геометриями, чтобы создать эффективную и легкую конструкцию большого пролета.
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