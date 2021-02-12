Гениальная архитекторка Заха Хадид спроектировала непревзойденный выставочный центр в Пекине, который станет пространством для культуры, искусства и развития.

В Пекине планируют реконструировать выставочный центр. Это новый проект известной архитекторки Захи Хадид.

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Особенностью этого проекта является необычная крыша: гибкое пространство без столбцов, которое адаптируется к изменениям на выставках и характеру использования.

Пространство для знаний и красоты / Фото MSN

Расположение у нового выставочного комплекса просто замечательное, ведь рядом развитый район и международный аэропорт столицы. Это прекрасное место для проведения конференций, ярмарок и отраслевых выставок.

Внутреннее пространство центра / Фото MSN

Центр будет принимать местных жителей, а также гостей со всего Китая и мира. Взаимосвязь между выставочными залами и конференц-залом установлены с помощью взаимосвязанных линий и геометрий, которые вдохновляются текстурами глазированных трубчатых керамических черепичных крыш в традиционной китайской архитектуре.

Вид на крышу с птичьего полета / Фото MSN

Проект включает серию совместных двориков для неформальных встреч, а также ландшафтные сады, кафе и просторные места для общественных мероприятий.

Волшебный искусственный водоем / Фото MSN

Композитная система крыши предназначена для изоляции внутренней среды симметричными геометриями, чтобы создать эффективную и легкую конструкцию большого пролета.