Недавно не стало герцога Эдинбургского Филиппа, который был мужем королевы Елизаветы II. При жизни ему удалось пожить в величественных домах в Англии, Шотландии и Греции.

Муж Елизаветы II Филипп умер в возрасте 99 лет. В течение своей бурной и интересной жизни он называл домом 6 имений. Давайте посмотрим, где проходила жизнь герцога Эдинбургского.

Интересно Роскошные фермерские владения: в Новой Англии продают невероятное ранчо

Мон Репос, Греция

Именно здесь 10 июня 1921 родился принц Филипп. Эта вилла XIX века на Корфу принадлежала королевской семье до восстания, которое всколыхнуло страну, когда Филиппу не было и 2 лет.

Греческая изысканность / Фото Housebeautiful

Эта вилла получила свое название от греческого короля Георга I. "Мон Репос" на французском означает "Мой отдых".

Виндзорский замок

Замок, построенный в 11 веке, может похвастаться более 1000 комнатами, в которых хранятся картины, мебель и доспехи из Королевской коллекции. С тех пор как Елизавета II вступила на трон в 1952 году замок стал для супругов родным.

Величие истории / Фото Housebeautiful

По воле самого Филиппа, именно здесь будет место его вечного упокоения.

Усадьба Сандрингем

Это скромный, но в то же время величественный особняк, который стал основной резиденцией Филиппа после решения снизить обороты активной общественной жизни в 2017 году.

Живописное укрытие от мира / Фото Housebeautiful

Здесь принц прекрасно проводил время до 2020 года, но пандемия COVID-19 заставила его вернуться домой в Виндзорский замок.

Дворец Холирудхаус

Официальная шотландская резиденция королевы Елизаветы II. Дворец был построен между 1671 и 1678 годами для короля Шотландии Карла II.

Любимое место каникул королевской семьи / Фото Housebeautiful

Именно здесь принц Филипп и королева любили проводить значительную часть лета.

Букингемский дворец

Самая популярная королевская резиденция. Дворец был построен в 1703 году для герцога Букингемского.

"Звездная" королевская резиденция / Фото Housebeautiful

Сегодня кроме размеров и исторического значения он может похвастаться самым большим частным садом в Лондоне.

Замок Балморал

Место, где королева Елизавета II и принц Филипп провели свое последнее лето вместе.

Замок последнего счастливого лета / Фото Housebeautiful

Замок стал собственностью королевской семьи в 1852 году: принц Альберт приобрел его для своей жены, королевы Виктории.