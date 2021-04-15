Розкішні фермерські володіння: у Новій Англії продають неймовірне ранчо
Посеред мальовничої природи розташовані казкові фермерські володіння. Це прекрасний будинок, який оточує просто фантастична природа.
Джерело:JamesEdition
Блискуче ранчо розташоване на межі з Атлантичним океаном у північно-східному регіоні США – Новій Англії. Тут казковий природний ландшафт та чудовий клімат. Загальна площа володінь складає 24 гектари.
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Головна будівля має розмір 812 квадратних метрів. Тут є 6 спалень та 8 ванних кімнат.
Розкішні володіння / Фото JamesEdition
Ретельно продумана та красиво збудована мальовнича резиденція та господарські будівлі становлять один з найбільш визначних історичних маєтків у прибережній Новій Англії.
Прекрасна резиденція / Фото JamesEdition
Власність розташована на соковитій зеленій ділянці, звідки відкривається вид на океан, річки, болота та великі заповідні землі.
Старовинна вітальня / Фото JamesEdition
У нового власника ексклюзивної нерухомості буде простір та обладнання для верхової їзди, сільського господарства та ферми.
Неймовірні володіння / Фото JamesEdition
Загальна вартість ранчо становить майже 25 мільйонів доларів.
Дивіться більше фото неймовірної нерухомості:
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