Посеред мальовничої природи розташовані казкові фермерські володіння. Це прекрасний будинок, який оточує просто фантастична природа.

Блискуче ранчо розташоване на межі з Атлантичним океаном у північно-східному регіоні США – Новій Англії. Тут казковий природний ландшафт та чудовий клімат. Загальна площа володінь складає 24 гектари.

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Головна будівля має розмір 812 квадратних метрів. Тут є 6 спалень та 8 ванних кімнат.

Розкішні володіння / Фото JamesEdition

Ретельно продумана та красиво збудована мальовнича резиденція та господарські будівлі становлять один з найбільш визначних історичних маєтків у прибережній Новій Англії.



Прекрасна резиденція / Фото JamesEdition

Власність розташована на соковитій зеленій ділянці, звідки відкривається вид на океан, річки, болота та великі заповідні землі.

Старовинна вітальня / Фото JamesEdition

У нового власника ексклюзивної нерухомості буде простір та обладнання для верхової їзди, сільського господарства та ферми.



Неймовірні володіння / Фото JamesEdition

Загальна вартість ранчо становить майже 25 мільйонів доларів.

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