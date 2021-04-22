Архитектурная студия Story Architecture спроектировала современный дом в городе Хошимин, Вьетнам. Дизайн включает большое окно неправильной формы, которое стало украшением этой частной резиденции.

Читайте также Уникальный ландшафтный проект: дзен-сад, что окутывается вокруг дома

Окно достигает почти до самого верха здания и содержит красные опоры, которые добавляют фасаду красочного оттенка.


Необычная концепция здания / Фото Сontemporist

Большие арочные входные двери изготовлены из стали. Именно благодаря этому материалу резиденция получила промышленный вид. В сочетании с бетонным фасадом эта композиция имеет великолепный вид.

Удивительный фасад / Фото Сontemporist

Окно больших размеров наполняет подъезд и лестницу естественным солнечным светом.


Приятное внутреннее оформление / Фото Сontemporist

Подъезд ведет прямо к столовой и кухне открытой планировки. Элементы из дерева дополнены естественной зеленью комнатных растений.