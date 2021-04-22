Архитектурная студия Story Architecture спроектировала современный дом в городе Хошимин, Вьетнам. Дизайн включает большое окно неправильной формы, которое стало украшением этой частной резиденции.
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Окно достигает почти до самого верха здания и содержит красные опоры, которые добавляют фасаду красочного оттенка.
Необычная концепция здания / Фото Сontemporist
Большие арочные входные двери изготовлены из стали. Именно благодаря этому материалу резиденция получила промышленный вид. В сочетании с бетонным фасадом эта композиция имеет великолепный вид.
Удивительный фасад / Фото Сontemporist
Окно больших размеров наполняет подъезд и лестницу естественным солнечным светом.
Приятное внутреннее оформление / Фото Сontemporist
Подъезд ведет прямо к столовой и кухне открытой планировки. Элементы из дерева дополнены естественной зеленью комнатных растений.