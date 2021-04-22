Геометрія як прикраса: дивовижна в’єтнамська вілла з арковим вікном
Унікальні елементи дому у В’єтнамі роблять його чудовим дизайнерським проєктом. Велике вікно об’єднує аркові передні двері та створює унікальний елемент дизайну для цього будинку.
Джерело:Сontemporist
Архітектурна студія Story Architecture спроєктувала сучасний будинок у місті Хошимін, В’єтнам. Дизайн включає велике вікно неправильної форми, яке стало прикрасою для цієї приватної резиденції.
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Вікно сягає майже до самого верху будинку та містить червоні опори, які додають фасаду барвистого відтінку.
Незвична концепція будівлі / Фото Сontemporist
Великі аркові вхідні двері виготовлені зі сталі. Саме завдяки цьому матеріалу резиденція отримала промисловий вигляд. У поєднанні з бетонним фасадом ця композиція має чудовий вигляд.
Дивовижний фасад / Фото Сontemporist
Вікно великих розмірів наповнює під’їзд та сходи природним сонячним світлом.
Приємне внутрішнє оформлення / Фото Сontemporist
Під’їзд веде прямо до їдальні та кухні відкритого планування. Елементи з дерева доповнені природною зеленню кімнатних рослин.
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