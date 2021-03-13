Уникальный комплекс расположен на пересечении дорог в большом районе города Шанхай. Это фантастическое место, где будут происходить социальные сборы, а также расположатся комфортные офисы и роскошные апартаменты.

Инновационная разработка – это комплекс башен, который спроектирован студией Aedas. Создатели вдохновились природой Китая: образом гор, вершин, пещер и водопадов в долинах и создали геометрические формы, выражающиеся как горные вершины и скалоподобные павильоны.

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Комплекс расположен рядом с Шанхайским городским центром скульптуры и художественной кварталом Редтаун. Целью разработки является достижение ценности бизнеса путем привлечения арендаторов и потребителей, поскольку архитектура интегрируется с окружающим контекстом.

Вид на городской пейзаж / Фото Archdaily

Цель проекта – создать в Шанхае уникальное место, где жизнь, социальные сборы и офисы существуют в природных условиях, пытаясь способствовать межличностному общению в эпоху интернет-мира. Грандиозный комплекс имеет площадь около 260 тысяч квадратных метров.

Башни вдохновленные скалами / Фото Archdaily

Офисные башни спроектированы с геометрическими вырезами, напоминающими горные вершины и которые ведут глаза вверх. Вдохновенное традиционным китайским пейзажной живописью, наслоение горного контура изображенное с помощью пустоты и сплошной полосы.

Динамический зубчатый фасад / Фото Archdaily

Башни расположены таким образом, чтобы пропускать естественный дневной свет вниз, поскольку это усиливает циркуляцию пешеходов и связь между северной и южной частью застройки. Чтобы смягчить негативные влияния затенения на окружающую среду и обеспечить решение проблемы изоляции жилья, заключения строительных блоков разумно размещаются с помощью тщательного анализа места, механической нагрузки и требований к солнечной энергии.