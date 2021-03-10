На Манхэттене планируют реконструировать историческое здание 1920-х годов и превратить ее в многофункциональное здание, в котором хотят разместить офисы, лаборатории для исследований и общественные площади.

Американо-израильский архитектор и дизайнер Нери Оксман разработал проект реконструкции и обновления старого офисного здания для компании MIT Media Lab. Новую лабораторию площадью более 3000 квадратных метров будут использовать для исследования и внедрения новых изобретений, решения сложных проблем в архитектурных, городских и планетарных масштабах.

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Двухэтажная застекленная пристройка разместится на вершине восьмиэтажного дома в стиле эпохи артдеко.

Внешний вид новой лаборатории / Фото Dezeen

В этом здании медицинская школа планирует открыть научно-исследовательское учреждение, изучать секвецию геномов и технологию 3D-органоидов, где стволовые клетки выращиваются для изучения реакции клеток на заболевание.

Молниеносный проект / Фото Dezeen

Архитекторы Рафаэля Виньоли добавляют стеклянную пристройку на крыше. Проект наполнен инновационными решениями, которые также включают инновационный павильон и скульптуры, введенные меланином, чтобы исследовать потенциал пигмента для архитектурных применений.