В горах Казахстана построили замечательный экологический лагерь, который станет одним из любимых мест туристов.

Tenir Eco Hotels – это модульный глемпинг, расположенный на высоте 3200 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высоких отелей в мире.

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Проект был разработан и реализован компанией Levelstudio менее чем за 5 месяцев с применением модульных технологий сборного строительства.

Фантастическая горная местность / Фото Archdaily

Каждый дом имеет площадь в 30 квадратных метров. Модули изготовлены из стального каркаса и алюминиевых сэндвич-панелей с устойчивой изоляцией из каменной ваты, что делает их одновременно жесткими и хорошо утепленными.

Комфорт и уют без лишних деталей / Фото Archdaily

Для доставки модулей на такой отдаленный участок изготавливали специальные большие санки. Проект был сдан в эксплуатацию перед началом горнолыжного сезона-2020.

Сказочный лагерь среди гор / Фото Archdaily

Внешняя геометрия предоставляет уникальный вид архитектуре глемпинга, а также помогает управлять нагрузкой ветра и снега, действующего на здания. Фасады отделаны черепицей из натурального дерева и окрашенными панелями из алюминиевого листа. Посетители горнолыжного курорта Шымбулак теперь могут наслаждаться ночами в тихом уникальном месте с панорамным видом на казахские горы.