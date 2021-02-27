Крошечные здания для отдыха и наблюдения за звездами созданы специально для окружающей среды. Назначение кабин – позволить людям, которые находятся в них, комфортно приблизиться к природе.

Сооружения сконструированы студией JeanArch и занимают площадь в 5 квадратных метров. Все кабины полностью отключены от сети и расположены на частном острове.

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Хижины построены с максимальной простотой с точки зрения строительства с соблюдением баланса между сооружением и природой.

Очень романтичное пространство / Фото Archdaily

Деревянная конструкция сделана из тех же пород деревьев, что растут вокруг нее – ели норвежской. Здание поднято над землей на деревянных столбах для минимизации влияния на землю.

Уникальная хижина у воды / Фото Archdaily

Сооружение построено из дерева и обрамлено стеклом. При ярком солнце температура может быть очень высокой, для охлаждения здания кабины хорошо проветриваются. К тому же это не место для дневных занятий – это пространство для ночного наблюдения за звездами.

Отдых на природе / Фото Archdaily

Прозрачные стены – главная особенность этих кабин. Не нужно заползать в палатку и прятать природу за ее стенами. В этом пространстве необходимо удобно улечься на кровати и считать звезды.

Место соединения с природой / Фото Archdaily

Каюты доступны в нескольких различных местах, начиная с 2018 года. Первые из них расположены на острове Генриксгольм. Создателем проекта является строительная компания Fridh & Hell Bygg, которая планирует выходить на рынок и размещать все больше кабинок в уникальных и красивых местах.