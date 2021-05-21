Города-призраки: удивительные истории и фото покинутой архитектуры

Заселение городов ежегодно растет с невероятным темпом. Однако на нашей планете все еще остаются города с инфраструктурой и жилыми комплексами, в которых никто не проживает. Больше о городах-призраках – в материале.

Сотни новых жилых домов пустые, апартаменты и уютные коттеджи ждут своих владельцев, которые никогда не откроют дверь этих домов. Города-призраки можно найти в разных уголках мира. Дом 24 собрал подборку впечатляющих покинутых людьми поселений.

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Киламба, Ангола

Рядом со столичным городом Луанда международная китайская инвестиционная компания возвела промышленный город. По официальным данным, в 750 жилых зданиях планировали разместить 500 тысяч человек. Однако из-за чрезвычайно высоких цен в городе продано лишь 220 квартир. Остальные жилые комплексы стоят пустыми и пришли в упадок.

Поселение в Анголе / Фото Africa Research Institute

Окума, Япония

Вследствии самого большого в истории Японии землетрясения произошла радиационная авария на Фукусимской атомной электростанции. Была объявлена эвакуация населения из 10-километровой зоны вокруг АЭС. Через 10 лет город Окума очистили от заброшенных и разрушенных офисных зданий и домов, ставших непригодными для проживания из-за землетрясения, многолетнего запустения и радиоактивного загрязнения.



Опустевший город / Фото The New York Times

Киджондон, Северная Корея

Мрачный населенный пункт получил название "поселение пропаганды". Город-призрак построен в 1950-е годы для агитационных целей. Здесь проживает одна семья, однако расположенный целый ряд ярких домиков. Внутри нет мебели, ремонта или бытового оборудования. Свет в окнах загорается в одних и тех же частях зданий в строго определенное время. Время от времени здесь можно заметить уборщиков и солдат.

Единственный городок, за которым можно свободно наблюдать из Южной Кореи / Фото Los Angeles Times

Крако, Италия

Средневековый городок Крако построен на крутой скале в целях обороны. Сначала из-за тяжелого экономического положения, а затем из-за опасности регулярных оползней жители покинули это место. Скала, на которой построен населенный пункт, из-за многочисленных землетрясений почти разрушилась и город в любой момент может исчезнуть.



Средневековое поселение на грани краха / Фото Useful articles for tourists

Сируенья, Испания

Официально населения в муниципалитете Сируенья составляет 132 человека. Местность начала развиваться в начале 2000-х, через несколько лет за рекордные сроки был построен целый город, рассчитанный на 10 тысяч человек. Здесь возвели более 100 коттеджей, несколько жилых комплексов, магазины, бассейны и даже гольф-клуб. Финансовый кризис 2008 года помешал заселению города.

Город в ожидании жителей / Фото James Sturcke Photographer