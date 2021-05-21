Сотні нових житлових будинків порожні, апартаменти та затишні котеджі чекають своїх власників, які ніколи не відкриють двері цих домівок. Міста-привиди можна знайти в різних куточках світу. Дім 24 зібрав добірку вражаючих покинутих людьми поселень .

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Кіламба, Ангола

Поруч зі столичним містом Луанда міжнародна китайська інвестиційна компанія звела промислове місто. За офіційними даними, у 750 житлових будівлях планували розмістити 500 тисяч осіб. Проте через надзвичайно високі ціни у місті продано лише 220 квартир. Решта житлових комплексів стоять пустими й занепадають.

Поселення в Анголі / Фото Africa Research Institute

Окума, Японія

Внаслідок найбільшого за історію Японії землетрусу спричинилася радіаційна аварія на Фукусімській атомній електростанції. Було оголошено евакуацію населення з 10-кілометрової зони навколо АЕС. Через 10 років місто Окума очистили від занедбаних та зруйнованих офісних будівель і будинків, що стали непридатними для проживання через землетрус, багаторічне запустіння і радіоактивне забруднення.



Спустошене місто / Фото The New York Times

Кіджондон, Північная Корея

Похмурий населений пункт отримав назву "селище пропаганди". Місто-привид побудоване у 1950-х роках для агітаційних цілей. Тут не проживає жодна сім’я, проте розташовано цілий ряд яскравих будиночків. Всередині немає меблів, ремонту чи побутового обладнання. Світло у вікнах спалахує в одних і тих же частинах будівель у чітко визначений час. Час від часу тут можна помітити прибиральників та солдат.

Єдине містечко, за яким можна вільно спостерігати із Південної Кореї / Фото Los Angeles Times

Крако, Італія

Середньовічне містечко Крако збудоване на крутій скелі у цілях оборони. Спочатку через важке економічне становище, а згодом через небезпеку регулярних зсувів жителі покинули це місце. Скеля, на якій зведено населений пункт, через численні землетруси майже зруйнувалася і місто у будь-який момент може зникнути.



Середньовічне поселення на межі краху / Фото Useful articles for tourists

Сіруенья, Іспанія

Офіційно населення у муніципалітеті Сіруенья складає 132 людини. Місцевість почала розвиватися на початку 2000-х, через кілька років за рекордні терміни було побудоване ціле місто, розраховане на 10 тисяч людей. Тут звели понад 100 котеджів, кілька житлових комплексів, магазини, басейни та навіть гольф-клуб. Фінансова криза 2008 року перешкодила заселенню міста.

Місто в очікуванні жителів / Фото James Sturcke Photographer