У третій четвер травня традиційно святкують День вишиванки. Це свято не є офіційним, проте надзвичайно популярне не тільки в Україні, а й за її межами. Дім 24 зібрав підбірку унікальних споруд, "одягнутих" у символи національного строю.

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Кам'яні вишиванки у Новій Каховці

Вишуканий орнамент створено у 50-х роках минулого століття художником Григорієм Довженком. Митець разом із колегами прикрасив понад 180 споруд, серед яких школи, житлові будинки та адміністративні будівлі.

Унікальна робота талановитого художника / Фото Ukraїner

На даний час у Новій Каховці проводять реставраційні роботи зі збереження та відновлення неймовірного панно.

Націоналістичний балкон в Одесі

Балкон прикрашений барвистими квітами в стилі національного орнаменту.

Чарівне місце для відпочинку / Фото Апостроф

Споруди-вишиванки у Рівному

У Рівному цілий ряд споруд прикрашений національним орнаментом. Любов до вишиванки проявляється тут в оздобленні фасадів будинків, зупинок громадського транспорту. Архітектори "вишивають" книги й навіть карту.

Захопливий житловий комплекс / Фото RADIO TREK

Будинок із пластикових кришечок

Незабутню споруду, яка буде нагадувати кожному про особливість нашого краю, можна створити із неймовірних матеріалів. Саме це доводить вінничанин, котрий перетворив власну хату на вишиванку за допомогою пластикових кришечок.

Мозаїка із кришечок / Фото Gazeta.ua

Одна із найбільших вишиванок України

Фасад будинку культури у Скадовську прикрасили вишиванкою, яка складається із понад 14 тисяч хрестиків. Панно "Квітуча Україна" сплетено нитками на металевій сітці. У 2017 році витвір внесли у Національний Реєстр Рекордів України як найбільшу вишиванку країни.

Чарівне панно на фасаді споруди / Фото Скадовські новини

Суд у вишиваній символіці

У 2016 році Львівський апеляційний адміністративний суд оздобили орнаментами української вишивки.

Незвичний вигляд суду / Фото Судова влада

Мурал-вишиванка у Києві

Авторство стритарту "Дівчинка у вишиванці" належить австралійському художнику Гвідо Ван Хелдену. Стінопис розташований на бульварі Лесі Українки у Києві.

Мурал-арт у Києві / Фото Радіо Свобода

Патріотичний паркан у Вінниці

У Вінниці розмалювали 85-метровий паркан орнаментами, характерними для кожного регіону України. Тепер це не тільки "родзинка" цілого району, а й місце для проведення фотосесій.

Український орнамент – окраса цілого району / Фото Town Pass

Перехрестя-вишиванка у Кам'янець-Подільському

У Кам'янець-Подільському розфарбували звичайне перехрестя та перетворили його на мистецький об'єкт.

Втілення чудової ідеї / Фото Korrespondent.net

"Вишиване" село у Польщі

Вишиванка має неймовірну популярність і за межами України. У селі Заліпьє у Польщі будиночки мають унікальний декоративний стиль. Неймовірний орнамент привертає увагу своєю різноманітністю та самобутністю.

Справжні витвори мистецтва на стінах у польському селі / Фото Самотужки