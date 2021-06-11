Студия ASPECT разработала ландшафтный дизайн для общественного парка в городе Чэнду, что на юге Китая. Здесь заброшенное пространство удалось превратить в оазис зелени с множеством мест для отдыха, детских игр или занятий спортом.
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Парк состоит из трех ключевых пространств: набережной, водных объектов и галереи уличного искусства.
Волшебныое пространство / Фото Сontemporist
Террасные сиденья с изогнутыми краями обеспечивают место для отдыха под деревьями. Рядом с искусно украшенными водоемами раскинули несколько дорожек, что создают умиротворяющую обстановку. Ночью многоуровневые сиденья имеют освещение, которое подчеркивает изогнутые края.
Продуманное общественное пространство / Фото Сontemporist
Брусчатка различных оттенков придает пространству динамичности. Этот парк стал украшением любого города и подарил жителям невероятный уголок общения с природой.