Студія ASPECT розробила ландшафтний дизайн для громадського парку у місті Ченду, що на півдні Китаю. Тут занедбаний простір вдалося перетворити на оазис зелені із безліччю місць для відпочинку, дитячих ігор чи занять спортом.

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Парк складається з трьох ключових просторів: набережної, водних об’єктів та галереї вуличного мистецтва.



Чарівний простір / Фото Сontemporist

Терасові сидіння з вигнутими краями забезпечують місце для відпочинку під деревами. Поруч із майстерно оздобленими водоймами розкинули кілька доріжок, що створюють заспокійливу обстановку. Вночі багаторівневі сидіння мають освітлення, яке підкреслює вигнуті краї.



Продуманий громадський простір / Фото Сontemporist

Бруківка різних відтінків додає простору динамічності. Цей парк став окрасою будь-якого міста та подарував жителям неймовірний куточок спілкування з природою.