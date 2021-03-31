Хронология королевской недвижимости: обзор домов принца Гарри и Меган Маркл
Собственность звездной пары – это не только прекрасные примеры международной архитектуры, но и возможность лучше понять жизнь известных супругов. История недвижимости бывшей королевской семьи – в нашем материале.
Источник:Realtor
История недвижимости звездной пары – это увлекательный обзор того, насколько изменилась их жизнь: начиная от скромной квартиры Меган, до дворца, где провел детство Гарри и заканчивая их чрезвычайным особняком в солнечной Южной Калифорнии
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Королевская прогулка по местам, где когда-то проживали герцог и герцогиня Сассекские.
Середина 80-х и 90-х: принц Гарри в Kensington Palace
Дворец расположен в в одном из западных округов Лондона. Это самая маленькая резиденция королевской семьи в столице Англии.
Маленькие принцы Гарри и Уильям росли в трехэтажном здании, известном как "Квартира 8", ходили неподалеку в начальную школу и играли на садовой территории. Их мать Диана оставалась в этой резиденции до своей смерти в 1997 году.
Дворец был приобретен королем Вильгельмом III в 1689 году / Фото Realtor
2011-2017 год: квартира Меган Маркл в Торонто
Пока Меган Маркл работала над сериалом "Костюмы", она снимала уютную квартиру в Канаде. В апартаментах в стиле бохо она проживала со своими маленькими щенками.
Приветливая квартира Меган в Торонто / Фото Realtor
2011-2013 год: дом Маркл в Лос-Анджелесе
В дополнение к недвижимости в Канаде, Меган вместе со своим тогдашним мужем Тревором Энгельсоном снимали милую 4-комнатную виллу в фешенебельном районе Лос-Анджелеса.
Стильный дизайн / Фото Realtor
2012-2016 год Гарри в Nottingham Cottage
Волшебный дом, который еще называют "Нотт Котт", расположен на территории дворца Кенсингтон. Он имеет две спальни, две ванные комнаты и скромный дворик.
Ноттингемский коттедж на территории дворца Кенсингтон / Фото Realtor
2018: Adelaide Cottage
Имение в графстве Норфолк известно как Йорк-коттедж. Он расположен на территории Сандрингемского дворца – частной усадьбы Виндзорской династии. Это свадебный подарок королевы Елизаветы Гарри и Меган.
Уютная усадьба / Фото Realtor
2019: Frogmore Cottage для медового месяца
Это первый официальный дом Гарри и Меган на величественной территории Виндзорского замка.
Скромный дом / Фото Realtor
Начало 2020 года: Ванкувер
После объявления о сложении королевских обязанностей Гарри и Меган в начале 2020 арендовали дом на острове Ванкувер в Британской Колумбии, что в Канаде. Закрытый комплекс имеет собственный выход к воде и с трех сторон окружен горами, озерами и пешеходными тропами.
Дом оборудован французским камином 17 века / Фото Realtor
Весна-2020: Беверли-Хиллз, Калифорния
После того, как в сети обнародовали адрес пары в Ванкувере, им пришлось переехать в США. Пристанищем стал дом их друга Тайлера Перри, который позволил королевской паре пожить в элегантном имении, выполненном в тосканском стиле. Перри также обеспечивал их круглосуточной охраной, и его дом является одним из 14 в закрытой общине, которую круглосуточную охраняют.
Прекрасная частная резиденция / Фото Realtor
Август 2020: Монтесито, Калифорния
Дом площадью 1672 квадратных метров имеет девять спален, 16 ванных, бассейн, теннисный корт, розовые сады и оливковая роща. На территории есть также чайная, гостевой коттедж с двумя спальнями для посетителей и курятник, наполненный спасенными птицами с фабричной фермы.
Звездная пара приобрела эту невероятную резиденцию летом 2020 за 14,5 миллионов долларов.
Желанный дом Гарри и Меган / Фото Realtor
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