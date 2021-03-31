Собственность звездной пары – это не только прекрасные примеры международной архитектуры, но и возможность лучше понять жизнь известных супругов. История недвижимости бывшей королевской семьи – в нашем материале.

История недвижимости звездной пары – это увлекательный обзор того, насколько изменилась их жизнь: начиная от скромной квартиры Меган, до дворца, где провел детство Гарри и заканчивая их чрезвычайным особняком в солнечной Южной Калифорнии

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Королевская прогулка по местам, где когда-то проживали герцог и герцогиня Сассекские.

Середина 80-х и 90-х: принц Гарри в Kensington Palace

Дворец расположен в в одном из западных округов Лондона. Это самая маленькая резиденция королевской семьи в столице Англии.

Маленькие принцы Гарри и Уильям росли в трехэтажном здании, известном как "Квартира 8", ходили неподалеку в начальную школу и играли на садовой территории. Их мать Диана оставалась в этой резиденции до своей смерти в 1997 году.

Дворец был приобретен королем Вильгельмом III в 1689 году / Фото Realtor

2011-2017 год: квартира Меган Маркл в Торонто

Пока Меган Маркл работала над сериалом "Костюмы", она снимала уютную квартиру в Канаде. В апартаментах в стиле бохо она проживала со своими маленькими щенками.

Приветливая квартира Меган в Торонто / Фото Realtor​

2011-2013 год: дом Маркл в Лос-Анджелесе

В дополнение к недвижимости в Канаде, Меган вместе со своим тогдашним мужем Тревором Энгельсоном снимали милую 4-комнатную виллу в фешенебельном районе Лос-Анджелеса.

Стильный дизайн / Фото Realtor

2012-2016 год Гарри в Nottingham Cottage

Волшебный дом, который еще называют "Нотт Котт", расположен на территории дворца Кенсингтон. Он имеет две спальни, две ванные комнаты и скромный дворик.

Ноттингемский коттедж на территории дворца Кенсингтон / Фото Realtor

2018: Adelaide Cottage

Имение в графстве Норфолк известно как Йорк-коттедж. Он расположен на территории Сандрингемского дворца – частной усадьбы Виндзорской династии. Это свадебный подарок королевы Елизаветы Гарри и Меган.

Уютная усадьба / Фото Realtor

2019: Frogmore Cottage для медового месяца

Это первый официальный дом Гарри и Меган на величественной территории Виндзорского замка.

Скромный дом / Фото Realtor​

Начало 2020 года: Ванкувер

После объявления о сложении королевских обязанностей Гарри и Меган в начале 2020 арендовали дом на острове Ванкувер в Британской Колумбии, что в Канаде. Закрытый комплекс имеет собственный выход к воде и с трех сторон окружен горами, озерами и пешеходными тропами.

Дом оборудован французским камином 17 века / Фото Realtor

Весна-2020: Беверли-Хиллз, Калифорния

После того, как в сети обнародовали адрес пары в Ванкувере, им пришлось переехать в США. Пристанищем стал дом их друга Тайлера Перри, который позволил королевской паре пожить в элегантном имении, выполненном в тосканском стиле. Перри также обеспечивал их круглосуточной охраной, и его дом является одним из 14 в закрытой общине, которую круглосуточную охраняют.

Прекрасная частная резиденция / Фото Realtor

Август 2020: Монтесито, Калифорния

Дом площадью 1672 квадратных метров имеет девять спален, 16 ванных, бассейн, теннисный корт, розовые сады и оливковая роща. На территории есть также чайная, гостевой коттедж с двумя спальнями для посетителей и курятник, наполненный спасенными птицами с фабричной фермы.

Звездная пара приобрела эту невероятную резиденцию летом 2020 за 14,5 миллионов долларов.

Желанный дом Гарри и Меган / Фото Realtor