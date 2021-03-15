Вилла в колониальном стиле расположена в районе Ханкок Парк в Лос-Анджелесе, всего в нескольких шагах от центра Голливуда. Имение имеет невероятные интерьеры и утонченный стиль. Шикарный дом выставили на продажу с ценником 1,8 миллиона долларов.

Меган Маркл сняла этот невероятный дом со своим первым мужем Тревором Энгельсоном в 2011 году. Вилла расположена в звездном районе, созданом в 1920-х годах. Здесь построены особняки с уникальной архитектурой, история которых началась на старте XX века.

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Дом расположен всего в нескольких шагах от центра Голливуда.

Уютный интерьер / Фото Top Ten Real Estate Deals

Колониальный дом датируется 1924 годом. Он имеет четыре спальни, три ванные комнаты и просторную семейную комнату. Планирование виллы открытое и объединяет несколько пространств. Ее площадь составляет 210 квадратных метров.

Белоснежное пространство / Фото Top Ten Real Estate Deals

Интерьер виллы наполнен минималистичным декором. В гостиной расположен шикарный камин и уютная обеденная зона. Столовая купается в солнечном свете, а белые шкафы с мраморными столешницами украшают ее. Интерьер выполнен в светлых, приятных тонах.

Комфортная спальня / Фото Top Ten Real Estate Deals

В доме оборудован внутренний дворик для развлечений и отдыха, а рядом есть гараж на две машины с дополнительной стоянкой.

Внутренний дворик / Фото Top Ten Real Estate Deals

Это идеальный дом с уютным дизайнерским ремонтом и невероятным расположением. На рынок недвижимости он вышел с ценой в 1,8 миллиона долларов.