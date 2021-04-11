Яркое уличное искусство росписи стен может выглядеть очень стильно и красиво. Смотрите подборку ярких рисунков, которые украсили здания во всем мире.

Стрит-арт – направление в современном визуальном искусстве с ярко выраженным урбанистическим направлением. Оно создается в общественных местах для общей видимости. Ранее уличное искусство воспринималось как проявление бунтарства и было хаотичным. Теперь это направление искусства, которое набирает популярность.

Интересно Сохранение народной стройки: поразительное этническое поселение в Таиланде

Стрит-арт – мощный инструмент перемен, который способствует украшению района, развитию туризма и добавляет красок даже опасным кварталам. Органы местного самоуправления также финансируют калейдоскопические стены, ведь это отличный способ привлечь туристов.

Wynwood Walls, Маями

Фреску создал художник Кенни Шарф в 2009 году. Он превратил бывший складской район на успешный анклав искусства.



Уличная галерея уличного искусства / Фото Best Life

Село Радуга, Тайвань

Военный в отставке Хуан Юнг-Фу решил мирно протестовать против сноса района своего села на Тайване и создал несколько стрит-арт картин. План сработал, и территория, которую называют Радужной деревней, сохранилась как парк. Хуан, которому сейчас 96 лет, продолжает рисовать и сегодня. Он взял псевдоним Дедушка Радуга.

Невероятный район / Фото Best Life

Rabat, Марокко

Художник Майя Хаюк написала свой фирменный мотив для первого фестиваля уличного искусства города Джидар в 2015 году.



Яркие узоры в колоритном Марокко / Фото Best Life

Hosier Lane, Мельбурн

Австралийский город Мельбурн славится своей неординарностью. Неудивительно, что именно здесь есть целая аллея, посвященная уличному искусству.



Невероятная аллея / Фото Best Life

Graffiti Alley, Торонто

Аллея граффити в Торонто сначала была покрыта запрещенными ярлыками и изображениями. Сейчас владельцы зданий заказывают художников для отделки наружных стен.



Модернистский район / Фото Best Life

Миннеаполис, Миннесота

Мурал Боба Дилана, созданный бразильским художником Кобра в центре Миннеаполиса.



Мурал посвящен культовому певцу / Фото Best Life

Кампунг Пеланги, Индонезия

Городская администрация Семаранг в Индонезии заплатила 20 тысяч долларов, чтобы превратить запущеные дебри на инстаграмное и туристическое место. Для этого дома покрасили в яркие цвета, а на некоторые нанесли рисунки.



Примечательный город / Фото Best Life

Мировой торговый центр , Нью- Йорк

Администрация порта Нью-Йорк и Нью-Джерси объединилась с застройщиком Silverstein Properties, чтобы спонсировать серию разноцветных фресок в Мировом торговом центре Манхеттена.



Пространство для художественного творчества / Фото Best Life

Фрески на рынке , Детройт

В Детройте проходит ежегодный фестиваль "Фрески на рынке", который предоставляет возможность воспроизведения урбанистического искусства района Восточного рынка города.



Красивые сооружения / Фото Best Life

Хьюстон , штат Техас

Еще один фестиваль стрит-арта проходит в Хьюстоне. Во время происшествия уличные художники создают новые работы по всему городу.



Милые улочки строгого Техаса / Фото Best Life

Галерея East Side , Берлин

Одно из самых известных мест уличного искусства, галерея East Side в Берлине – это коллекция картин на открытом воздухе на остальных фрагментах Берлинской стены. В галерее более 100 фресок, общая длина которых составляет примерно 1310 метров.



Историческое место в Германии / Фото Best Life

Бэтмен- аллея , Сан -Паулу

В богемном районе Вила-Мадалена, что в бразильском Сан-Паулу, расположена аллея Бэтмена – мощеная улица, изложенная различными впечатляющими фресками.



Удивительная улица / Фото Best Life

Шоредч, Лондон

Лондон славится многочисленными примерами стильного и невероятного стрит-арта. Одной из сцен уличного искусства является центр в Шоредч.



Богемное сооружение / Фото Best Life