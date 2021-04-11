Художественная неповторимость: фото ярких стрит-арт сооружений, которые поражают воображение
Яркое уличное искусство росписи стен может выглядеть очень стильно и красиво. Смотрите подборку ярких рисунков, которые украсили здания во всем мире.
Источник:Best Life
Стрит-арт – направление в современном визуальном искусстве с ярко выраженным урбанистическим направлением. Оно создается в общественных местах для общей видимости. Ранее уличное искусство воспринималось как проявление бунтарства и было хаотичным. Теперь это направление искусства, которое набирает популярность.
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Стрит-арт – мощный инструмент перемен, который способствует украшению района, развитию туризма и добавляет красок даже опасным кварталам. Органы местного самоуправления также финансируют калейдоскопические стены, ведь это отличный способ привлечь туристов.
Wynwood Walls, Маями
Фреску создал художник Кенни Шарф в 2009 году. Он превратил бывший складской район на успешный анклав искусства.
Уличная галерея уличного искусства / Фото Best Life
Село Радуга, Тайвань
Военный в отставке Хуан Юнг-Фу решил мирно протестовать против сноса района своего села на Тайване и создал несколько стрит-арт картин. План сработал, и территория, которую называют Радужной деревней, сохранилась как парк. Хуан, которому сейчас 96 лет, продолжает рисовать и сегодня. Он взял псевдоним Дедушка Радуга.
Невероятный район / Фото Best Life
Rabat, Марокко
Художник Майя Хаюк написала свой фирменный мотив для первого фестиваля уличного искусства города Джидар в 2015 году.
Яркие узоры в колоритном Марокко / Фото Best Life
Hosier Lane, Мельбурн
Австралийский город Мельбурн славится своей неординарностью. Неудивительно, что именно здесь есть целая аллея, посвященная уличному искусству.
Невероятная аллея / Фото Best Life
Graffiti Alley, Торонто
Аллея граффити в Торонто сначала была покрыта запрещенными ярлыками и изображениями. Сейчас владельцы зданий заказывают художников для отделки наружных стен.
Модернистский район / Фото Best Life
Миннеаполис, Миннесота
Мурал Боба Дилана, созданный бразильским художником Кобра в центре Миннеаполиса.
Мурал посвящен культовому певцу / Фото Best Life
Кампунг Пеланги, Индонезия
Городская администрация Семаранг в Индонезии заплатила 20 тысяч долларов, чтобы превратить запущеные дебри на инстаграмное и туристическое место. Для этого дома покрасили в яркие цвета, а на некоторые нанесли рисунки.
Примечательный город / Фото Best Life
Мировой торговый центр, Нью-Йорк
Администрация порта Нью-Йорк и Нью-Джерси объединилась с застройщиком Silverstein Properties, чтобы спонсировать серию разноцветных фресок в Мировом торговом центре Манхеттена.
Пространство для художественного творчества / Фото Best Life
Фрески на рынке, Детройт
В Детройте проходит ежегодный фестиваль "Фрески на рынке", который предоставляет возможность воспроизведения урбанистического искусства района Восточного рынка города.
Красивые сооружения / Фото Best Life
Хьюстон, штат Техас
Еще один фестиваль стрит-арта проходит в Хьюстоне. Во время происшествия уличные художники создают новые работы по всему городу.
Милые улочки строгого Техаса / Фото Best Life
Галерея East Side, Берлин
Одно из самых известных мест уличного искусства, галерея East Side в Берлине – это коллекция картин на открытом воздухе на остальных фрагментах Берлинской стены. В галерее более 100 фресок, общая длина которых составляет примерно 1310 метров.
Историческое место в Германии / Фото Best Life
Бэтмен-аллея, Сан-Паулу
В богемном районе Вила-Мадалена, что в бразильском Сан-Паулу, расположена аллея Бэтмена – мощеная улица, изложенная различными впечатляющими фресками.
Удивительная улица / Фото Best Life
Шоредч, Лондон
Лондон славится многочисленными примерами стильного и невероятного стрит-арта. Одной из сцен уличного искусства является центр в Шоредч.
Богемное сооружение / Фото Best Life
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