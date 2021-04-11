Яскраве вуличне мистецтво розпису стін може виглядати надзвичайно стильно та красиво. Дивіться підбірку яскравих малюнків, які прикрасили будівлі у всьому світі.

Стріт-арт – напрямок у сучасному візуальному мистецтві із яскраво вираженим урбаністичним спрямуванням. Воно створюється у громадських місцях для загальної видимості. Раніше вуличне мистецтво сприймалося як вияв бунтарства та було хаотичним. Тепер це напрям мистецтва, який набирає популярності.

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Стріт-арт – потужний інструмент змін, який сприяє прикрашенню району, розвитку туризму та додає барв навіть небезпечним кварталам. Органи місцевого самоврядування навіть фінансують калейдоскопічні стіни, адже це чудовий спосіб залучити туристів.

Wynwood Walls, Маямі

Фреску створив художник Кенні Шарф у 2009 році. Він перетворив колишній складський район на успішний анклав мистецтва.



Вулична галерея вуличного мистецтва / Фото Best Life

Село Веселка, Тайвань

Військовий у відставці Хуан Юнг-Фу вирішив мирно протестувати проти знесення району свого села на Тайвані й створив кілька стріт-арт картин. План спрацював, і територія, яку називають Веселковим селом, збереглася як парк. Хуан, якому зараз 96 років, продовжує малювати й сьогодні. Він взяв псевдонім Дідусь Веселка.

Неймовірний район / Фото Best Life

Rabat, Марокко

Художник Майя Хаюк написала свій фірмовий мотив для першого фестивалю вуличного мистецтва міста Джидар у 2015 році.



Яскраві візерунки у колоритному Марокко / Фото Best Life

Hosier Lane, Мельбурн

Австралійське місто Мельбурн славиться своїм неординарністю. Не дивно, що саме тут є ціла алея, яка присвячена вуличному мистецтву.



Неймовірна алея / Фото Best Life

Graffiti Alley, Торонто

Алея графіті в Торонто спочатку була вкрита забороненими ярликами та зображеннями. Зараз власники будівель замовляють художників для оздоблення зовнішніх стін.



Модерністський район / Фото Best Life

Міннеаполіс, Міннесота

Мурал Боба Ділана, створений бразильським художником Кобра у центрі Міннеаполіса.



Мурал присвячений культовому співаку / Фото Best Life

Кампунг Пелангі, Індонезія

Міська адміністрація Семаранг в Індонезії заплатила 20 тисяч доларів, щоб перетворити запущені нетрі на інстаграмне та туристичне місце. Для цього будинки пофарбували у яскраві кольори, а на деякі нанесли малюнки.



Яскраве місто / Фото Best Life

Світовий торговий центр, Нью-Йорк

Адміністрація порту Нью-Йорк та Нью-Джерсі об’єдналася з забудовником Silverstein Properties, щоб спонсорувати серію різнокольорових фресок у Світовому торговому центрі Манхеттену.



Простір для мистецької творчості / Фото Best Life

Фрески на ринку, Детройт

У Детройті проходить щорічний фестиваль "Фрески на ринку", який надає можливість відтворення урбаністичного мистецтва району Східного ринку міста.



Красиві споруди / Фото Best Life

Х'юстон, штат Техас

Ще один фестиваль стріт-арту проходить у Х'юстоні. Під час події вуличні художники створюють нові роботи по всьому місту.



Милі вулички суворого Техасу / Фото Best Life

Галерея East Side, Берлін

Одне з найвідоміших місць вуличного мистецтва, галерея East Side у Берліні – це колекція картин на відкритому повітрі на решті фрагментах Берлінської стіни. У галереї понад 100 фресок, загальна довжина яких становить приблизно 1310 метрів.



Історичне місце у Німеччині / Фото Best Life

Бетмен-алея, Сан-Паулу

У богемному районі Віла-Мадалена, що у бразильському Сан-Паулу, розташована алея Бетмена – брукована вулиця, викладена різноманітними вражаючими фресками.



Дивовижна вулиця / Фото Best Life

Шоредч, Лондон

Лондон славиться численними прикладами стильного та неймовірного стріт-арту. Однією зі сцен вуличного мистецтва є центр у Шоредч.



Богемна споруда / Фото Best Life