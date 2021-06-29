Художник-галерист обратился к архитектурному бюро Schissel Montgomery с просьбой обновить его квартиру в Бруклине.

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Заказчик хотел, чтобы старое помещение превратилось в светлое пространство, которое будет напоминать галерею и побуждать к творчеству.

Светлые тона – главная просьбе заказчика / Фото Dezeen

Центральное место в квартире занимает кухня, поэтому команда начала трансформацию от него, в дальнейшем легче наладить взаимодействие всех пространств.

Зона творчества / Фото Dezeen

Бывшую спальню студия превратила в рабочий кабинет, где художник смог бы испытывать вдохновение и воплощать свои идеи в реальность.

Искусство – неотъемлемая часть интерьера / Фото Dezeen

Обновленная квартира стала настоящим уголком уюта и вдохновения, в котором художник сможет творить и дарить миру новые шедевры.