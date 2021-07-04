Картина превратила фасад здания города Каллак в потрясающее произведение искусства. Вдохновение для узора фрески художница почерпнула из французской игольчатого кружева XIX века.
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Кружевной фасад
Эльжбета присоединилась к эко-фестивалю уличного искусства In Cité, цель которого принести новую жизнь в маленький город, используя инсталляции, представления, фрески и скульптуры.
Несмотря на неблагоприятную погоду, свое ручное произведение художница закончила за 6 дней.
Сочетая передовые техники уличного искусства с классическими предметами, Эльжбета успешно преодолела разрыв между старым и новым и продемонстрировала, как публичное искусство может по-настоящему преобразить окружающую среду.
О художнице
- Эльжбета Дымна занимается созданием уличного искусства с 2009 года.
- В своих работах она использует народные кружевные мотивы для создания фресок, глиняных оттисков и инсталляций.
- Среди ее творений есть и так называемые городские украшения. Это керамика с кружевом или другим мотивом, покрытая глазурью, обожженная и наклеенная.
- Работы художницы можно увидеть в Польше, Испании, Италии, Нидерландах, Франции, Португалии, Швеции, Австрии, Гонконга, США, Германии и Индии.
- Она также является соучредителем Фонда искусства на открытом воздухе.
- Эльжбета выпустила альбом Polish Outdoor, в котором продемонстрировала опустошение ландшафта с помощью рекламы. Библиотека Рачинских в Познани отметила книгу, как лучшее издание 2009 года.