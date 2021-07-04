Картина превратила фасад здания города Каллак в потрясающее произведение искусства. Вдохновение для узора фрески художница почерпнула из французской игольчатого кружева XIX века.

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Кружевной фасад

Эльжбета присоединилась к эко-фестивалю уличного искусства In Cité, цель которого принести новую жизнь в маленький город, используя инсталляции, представления, фрески и скульптуры.

Несмотря на неблагоприятную погоду, свое ручное произведение художница закончила за 6 дней.

Сочетая передовые техники уличного искусства с классическими предметами, Эльжбета успешно преодолела разрыв между старым и новым и продемонстрировала, как публичное искусство может по-настоящему преобразить окружающую среду.

О художнице