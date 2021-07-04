Картина перетворила фасад будівлі міста Каллак на приголомшливий витвір мистецтва. Натхнення для візерунку фрески художниця почерпнула з французькою голкового мережива ХІХ століття.

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Мереживний фасад

Ельжбета приєдналася до еко-фестивалю вуличного мистецтва In Cité, мета якого принести нове життя у маленьке місто, використовуючи інсталяції, вистави, фрески та скульптури.

Незважаючи на несприятливу погоду, свій ручний витвір художниця закінчила за 6 днів.

Поєднуючи передові техніки вуличного мистецтва з класичними предметами, Ельжбета успішно подолала розрив між старим і новим та продемонструвала, як публічне мистецтво може по-справжньому перетворити довкілля.

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