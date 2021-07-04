Картина перетворила фасад будівлі міста Каллак на приголомшливий витвір мистецтва. Натхнення для візерунку фрески художниця почерпнула з французькою голкового мережива ХІХ століття.
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Мереживний фасад
Ельжбета приєдналася до еко-фестивалю вуличного мистецтва In Cité, мета якого принести нове життя у маленьке місто, використовуючи інсталяції, вистави, фрески та скульптури.
Незважаючи на несприятливу погоду, свій ручний витвір художниця закінчила за 6 днів.
Поєднуючи передові техніки вуличного мистецтва з класичними предметами, Ельжбета успішно подолала розрив між старим і новим та продемонструвала, як публічне мистецтво може по-справжньому перетворити довкілля.
Про художницю
- Ельжбета Димна займається створенням вуличного мистецтва з 2009 року.
- У своїх роботах вона використовує народні мереживні мотиви для створення фресок, глиняних відбитків та інсталяцій.
- Серед її творінь є і так звані міські прикраси. Це кераміка з мереживом або іншим мотивом, покрита глазур’ю, обпалена і наклеєна.
- Роботи художниці можна побачити в Польщі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Франції, Португалії, Швеції, Австрії, Гонконгу, США, Німеччині та Індії.
- Вона також є співзасновницею Фонду мистецтва на відкритому повітрі.
- Ельжбета випустила альбом Polish Outdoor, в якому продемонструвала спустошення ландшафту за допомогою реклами. Бібліотека Рачинських у Познані відзначила книгу, як найкраще видання 2009 року.