Художница разрисовала фасад дома во Франции изысканным кружевом XIX века

4 июля 2021 , 07:40
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Источник:

nespoon.art

Уличная художница из Варшавы Эльжбета Дымна, больше известная под ником NeSpoon, получила мировое признание благодаря своим изящным кружевным фрескам. И теперь она принесла свой уникальный стиль в маленький городок французской Бретани.

Картина превратила фасад здания города Каллак в потрясающее произведение искусства. Вдохновение для узора фрески художница почерпнула из французской игольчатого кружева XIX века.

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Кружевной фасад

Эльжбета присоединилась к эко-фестивалю уличного искусства In Cité, цель которого принести новую жизнь в маленький город, используя инсталляции, представления, фрески и скульптуры.

 

Несмотря на неблагоприятную погоду, свое ручное произведение художница закончила за 6 дней.

 

Сочетая передовые техники уличного искусства с классическими предметами, Эльжбета успешно преодолела разрыв между старым и новым и продемонстрировала, как публичное искусство может по-настоящему преобразить окружающую среду.

 

О художнице

  • Эльжбета Дымна занимается созданием уличного искусства с 2009 года.
  • В своих работах она использует народные кружевные мотивы для создания фресок, глиняных оттисков и инсталляций.
  • Среди ее творений есть и так называемые городские украшения. Это керамика с кружевом или другим мотивом, покрытая глазурью, обожженная и наклеенная.
  • Работы художницы можно увидеть в Польше, Испании, Италии, Нидерландах, Франции, Португалии, Швеции, Австрии, Гонконга, США, Германии и Индии.
  • Она также является соучредителем Фонда искусства на открытом воздухе.
  • Эльжбета выпустила альбом Polish Outdoor, в котором продемонстрировала опустошение ландшафта с помощью рекламы. Библиотека Рачинских в Познани отметила книгу, как лучшее издание 2009 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Іванна Кутнів