В Каталонии команда архитекторов и дизайнеров реконструировала заброшенный дом с каменными стенами и оригинальным старинным балками.

Забытый каменный фермерский дом XIX века в Испании деликатно отреставрирован профессиональной командой дизайнеров и архитекторов.

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Вилла датируется 1894 годом и имеет волшебное расположение среди холмов региона Альт-Уржелл в Каталонии. Этот дом оставался в одной семье на протяжении многих поколений.

Старинная семейная резиденция / Фото Dwell

В 2017 году начался процесс реконструкции старинной недвижимости, включая главный дом, сарай и прилегающий загон для животных.

Ферма для современного семейного отдыха / Фото Dwell

Имущество среди гор Испании признано объектом культурного наследия, поэтому процесс совершенствования и реставрации должен быть по всем требованиям исторической реконструкции.

Сельский характер каменной усадьбы / Фото Dwell

Главный дом имеет площадь 200 квадратных метров. Команда сосредоточилась на реставрации, следуя критериям минимального вмешательства в фасад, чтобы не изменить сельский характер этого старого и простого фермерского дома. Процессом восстановления занималась архитектор Валерия Мерола.

Старинный учет имущества / Фото Dwell

Одно из основных изменений в интерьере – связь всех трех этажей с помощью новой лестницы. Для того, чтобы открыть тесные комнаты и добавить в них света и пространства, удалили стены. В результате получился одно сплошное пространство. Также для максимального солнечного освещения установили новые окна и двери.

Деревянная мебель выполнена вручную местным плотником / Фото Dwell

Первоначальную старинную постройку подчеркивают оригинальные каменные стены и потолочные балки, которые тщательно очистили, чтобы показать их естественную красоту. Свежая белая краска и новый дубовый пол добавили пространству радушия.

Тихая терраса с горным пейзажем / Фото Dwell

Мерола и команда Acabadomate создали простой и красивый семейный дом, который балансирует историческую ценность и современную пригодность для жизни.