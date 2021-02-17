На известном острове Серифос завершилось строительство необычного дома, который буквально спрятан в скалистом склоне холма. Здание имеет застекленные отверстия, которые выходят на великолепный морской пейзаж.

Дом спроектировала известная греческая фирма Mold Architects. Он расположен в уединенной бухте в нескольких метрах от моря.

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Остров, на котором построили дом, также имеет необычную историю. Первое упоминание об этом месте есть в гомеровской "Одиссеи" – это знаменитый остров циклопов. Впечатляющие виды имеют и свои минусы: сильные ветры. Именно поэтому было принято решение "спрятать" дом в ландшафт.

Дом погружен в склон холма и ориентирован на воду / Фото Archdaily

По обе стороны дом обложен каменными стенами, что расширяются на всю длину здания, визуально соединяя разные уровни плавными линиями к горизонту.

Бассейн с прекрасным видом / Фото Archdaily

Жилые помещения дома полностью скрытые под землей. Спальни в самой высокой точке выходят внутрь на сад в заднем дворике, а также на море через застекленные раздвижные двери.

Площадь проекта составляет 360 квадратных метра / Фото Archdaily

На нижнем уровне расположено общее пространство и гостевые апартаменты. Наружные лестницы, прорезаные вдоль одной из каменных стен, соединяют три уровня и обеспечивают доступ к главному входу, который выходит на антресоль с видом на жилую зону.

Отдых здесь невероятный / Фото Archdaily

Бетонные лестницы в центре дома соединяют уровень спальни с кухней, столовой и жилой площадью ниже.

Дом-пещера – отличный способ интегрировать здание в уникальный ландшафт и защитить от природных факторов острова.

Больше фото непревзойденного здания: