Sforza House – это уникальный отель, что расположен на берегу Тихого океана. По замыслу архитекторов, это место должно вывести отношения человека и окружающей среды на новый уровень.

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Здание состоит из трех частей, которые соединяются с коридором, где проходит тонкая вогнутая линия. Вид из отеля дарит впечатляющий вид на закат.

Мексиканская роскошь / Фото Archdaily

Оахака – это место, где средняя температура составляет 20 градусов, что является комфортной погодой для гостей с любой точки планеты.

Минималистичная спальня / Фото Archdaily

Деревянные двери и жалюзи гарантируют полную конфиденциальность, но вместе с тем могут быть устранены для наслаждения видами. Многие элементы являются целостными и неподвижными, что создает впечатление, будто их вырезали прямо в стенах здания.

Пейзаж, от которого невозможно оторвать взгляд / Фото Archdaily

Sforza House – это сказка на берегу Тихого океана, которая позволит раствориться в природе.