Вогонь у домі створює неповторну атмосферу затишку та спокою. Але насолоджуватися ним можна не лише у каміні. Давайте поглянемо, як можна створити затишок і надворі.

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Вілла "Велика арка", Південна Африка

Особливий ритуал / Фото Dezeen

Поєднання цегли та вогню – завжди хороше рішення. Відкритий вогонь дозволяє використовувати його не лише для естетичного задоволення, а й для кулінарних потреб.

AutoCamp, США

Чудове місце для відпочинку та заряду енергією / Фото Dezeen

Табір для автомобілістів – це місце, яке має спонукати до довгих теплих розмов. Крита тераса із затишним вогнищем сприяє знайомствам та веселим історіям.

Butterfly House, США

Поєднання стихій / Фото Dezeen

Вогонь та вода – це речі, на які можна споглядати вічно. Їх поєднання та краса зелені дарує особливу естетичну насолоду.