Вогонь у домі створює неповторну атмосферу затишку та спокою. Але насолоджуватися ним можна не лише у каміні. Давайте поглянемо, як можна створити затишок і надворі.
Цікаво Рай для вихідних: у Чилі збудували чудову схованку для відпочинку від світу
Вілла "Велика арка", Південна Африка
Особливий ритуал / Фото Dezeen
Поєднання цегли та вогню – завжди хороше рішення. Відкритий вогонь дозволяє використовувати його не лише для естетичного задоволення, а й для кулінарних потреб.
AutoCamp, США
Чудове місце для відпочинку та заряду енергією / Фото Dezeen
Табір для автомобілістів – це місце, яке має спонукати до довгих теплих розмов. Крита тераса із затишним вогнищем сприяє знайомствам та веселим історіям.
Butterfly House, США
Поєднання стихій / Фото Dezeen
Вогонь та вода – це речі, на які можна споглядати вічно. Їх поєднання та краса зелені дарує особливу естетичну насолоду.