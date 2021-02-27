Инновационное развитие: как выглядит новый футуристический кампус среди пустыни
Образовательный кампус и транзитный узел планируют построить в самой сухой пустыне Северной Америки. Разработан дизайн, который будет сосредотачиваться на экологической устойчивости и обмене знаниями.
Источник:Yanko Design
Кампус Hyperloop будет просветительским зданием и святилищем науки в штате Невада. Кроме научных и просветительских сооружений, планируется строительство транзитного узла через пустыню.
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Новейший футуристический комплекс возведут в пустыне Мохаве.
Сооружение будущего / Фото Yanko Design
Команда архитекторов переосмысливает будущее пустыни Мохаве, которая является самой сухой пустыней Северной Америки и простирается на четыре штата. Новые сооружения будут наполнены оазисом зелени и деревьев. Кампус имеет стадионный дизайн с плавными кривыми, граничащих с четырьмя внутренними двориками, имеющих водные элементы для поддержки роста высоких пальм и другой зелени, что также обеспечит естественное охлаждение и вентиляцию в пространстве.
Космическая архитектура посреди пустыни / Фото Yanko Design
Здания станут симбиозом между грубым ландшафтом и культовой технологией. Сооружение было спроектировано так, чтобы плавно подниматься с пустынной земли Невады, пересекая и изменяя уровне.
Развитие и инновации / Фото Yanko Design
Сутью кампуса пустыне являются исключительные формы инклюзивного обмена знаниями с образовательными экскурсиями и несколькими техническими ядрами.
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