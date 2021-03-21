Один из первых в мире полномасштабных корабельных тоннелей планируют построить в Норвегии. Почти двухметровый корабельный переход будет иметь пару каменных входов и обеспечит безопасное судоходство.

Проект под названием Stad будет иметь длину 1,7 километра. Считается, что это первый в мире тоннель для больших кораблей. Строительство планируют начать в 2022 году.

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Норвежская прибрежная администрация (NCA) получила поручение от Министерства транспорта и связи начать подготовку к строительству проекта.

Тоннель будет иметь несколько каменных входов / Фото Dezeen

Проект разработан для обеспечения безопасного судоходства вдоль западного побережья Норвегии. Корабельный тоннель Stad соединит залив Кьедеполлен и Ванильвсфьорден. Благодаря новому тоннелю грузовые и пассажирские суда весом до 16 тысяч тонн смогут избежать опасных судоходных путей вокруг полуострова Стад.

Безопасный маршрут для кораблей / Фото Dezeen

Океан Штад – одна из самых атмосферных зон вдоль побережья Норвегии. Судовой тоннель сможет улучшить безопасность на море. В проекте подчеркнули характерные каменные стены полуострова, чтобы создать дизайн, который обеспечит впечатляющий визуальный эффект, а также соединит его природную среду.

Особенный проект / Фото Dezeen

На западной стороне туннеля дорога будет перенаправлена по новому мосту, который обеспечит смотровую площадку для наблюдения за судами и лодками, приближающихся к тоннелю.

Внутренняя часть тоннеля будет освещена светодиодными шлангами, которые также функционируют как система поиска пути.