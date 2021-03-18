Завершился ремонт одной из самых известных набережных мира со сказочным видом на океан. Фантастическая зона расположена в восточной части города Шэньчжэнь.

Красивый общественное пространство расположено на побережье Янтяня и имеет длину в 19,5 километра. Тайфун 14 уровня по шкале Бофорта разрушил полностью прибрежную зону в 1983 году. Только в 2020 году был завершен проект реконструкции пространства.

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Проект принадлежит архитектурной студии eLandscript Studio.

Сказочный вид / Фото Archdaily

Реализованая часть ремонтных работ имеет длину в 11 километров. Туристические места с впечатляющими пейзажами, включая Дамейшу, Сяомейшу и Бейзайцзяо, соединенные новой набережной.

Прогулки здесь будут невероятные / Фото Archdaily

Дорожка отдыха с туристическими и спортивными элементами также простирается до улицы Сифод, которая является набережной вместе с местными коммерческими кварталами.

Прекрасная прибрежная зона / Фото Archdaily

Новая набережная соответствует высоким требованиям безопасности и деталям с высокой устойчивостью к климату. Открытые пространства спроектированы с учетом потребностей инклюзивности и гибкости. Новое пространство является энергичной набережной мирового класса.

Вид на океан / Фото Archdaily

Проект реконструкции набережной состоит из трех коридоров: имеющейся дороги, велосипедной дорожки и пешеходной дорожки. Дорожки и лестницы плавно движутся по склону к подвесной набережной, усиливая вертикальную связь между двумя коридорами. Смотровые площадки расположены вдоль велосипедной дорожки.

Обновленное общественное пространство / Фото Archdaily

Нижняя часть балюстрады состоит из сборных бетонных модулей, а верхняя часть – из нержавеющей стали и перил из обработанного дерева. Высокие кресла обеспечивают лучшее место для посетителей, чтобы насладиться прекрасными видами порта Янтянь. Дизайн посадки зелени соответствует тропическому стилю.