Довольно редко можно найти ровный участок для своего дома. Впрочем, неровная поверхность совсем не повод тратить средства и вносить существенные изменения в окружающую среду.

Источник: ArchDaily

Замечательная функциональная вилла расположена вблизи датского города Орхус. Удивительный дом стал украшением волнистой опушки.

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Это хорошее место дарит не только невероятные пейзажи, но и создает вызов для архитектора. Ответом на него является "сложенный диск" – дизайн, который позволяет войти в фасад дома на одном уровне, но получить доступ к саду из дома на двух уровнях.

Уютная терраса для наслаждения видами / Фото ArchDaily

Сам дом передает динамическое взаимодействие с ландшафтом. Для достижения этого эффекта горизонтальные линии дополняются косой крышей. Вместе они обрамляют приятное частное пространство, которое максимально вписываеться в окружающую среду.

Изящный скандинавский стиль / Фото ArchDaily

Доминирующим элементом дизайна и главной архитектурной особенностью интерьера дома является стена, обшитая масляным шпоном дуба. Это декоративный элемент, обеспечивающий тепло и текстуру дома. Дубовая стена создает уникальную и медитативную атмосферу с четкой ссылкой на скандинавскую природу и традиции.

Зона семейного хюґе / Фото ArchDaily

Характерной особенностью дома является сочетание различных материалов: камень и бетон способствуют сырьевым и фактурным качествам дома, дубовая стена вносит тепло и глубину, а штукатурка выполняет функцию декоративного акустического потолка.

Этот скандинавский дом – яркий пример хорошей интеграции в ландшафт для экономии средств и максимального сохранения атмосферы природной окружающей среды.