Грандиозная круглая вилла в польском лесу – прекрасные фото невероятного дома
В лесном массиве близ Варшавы построили дом, на который просто невозможно не обратить внимание.
Источник: Wallpaper
Команда архитекторов под наставничеством Пшемека Ольчика создала дом в форме круга глубоко в лесах Польши.
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Частная резиденция имеет удивительные формы и эффект полного погружения в природу.
Дом-круг / Фото Wallpaper
Вилла имеет площадь 400 квадратных метров. Она изготовлена из бетона и покрыта панелями из африканского дерева.
Панорамные окна подобраны специально для прекрасных видов / Фото Wallpaper
Сочетание природы и геометрии создало уникальный интимный дом, который уже стал величественным представителем такого рода архитектуры. В нем четко соблюден баланс объема и света, материалов и окружающей среды.
Сосны в нескольких сантиметрах от дома / Фото Wallpaper
Дом в два этажа имеет традиционную планировку с общими жилыми помещениями на уровне земли. Большие окна, стеклянные пространства и террасы создают невероятный комфорт для этого дома.
Лес и дом в полной гармонии / Фото Wallpaper
Наверху расположены спальни вместе с неформальной семейной комнатой. Впечатляющая белая скульптурная лестница соединяют два этажа.
Этот проект – фантастическое сочетание особой архитектуры и природной среды.
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