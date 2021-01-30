В лесном массиве близ Варшавы построили дом, на который просто невозможно не обратить внимание.

Источник: Wallpaper

Команда архитекторов под наставничеством Пшемека Ольчика создала дом в форме круга глубоко в лесах Польши.

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Частная резиденция имеет удивительные формы и эффект полного погружения в природу.

Дом-круг / Фото Wallpaper

Вилла имеет площадь 400 квадратных метров. Она изготовлена из бетона и покрыта панелями из африканского дерева.

Панорамные окна подобраны специально для прекрасных видов / Фото Wallpaper

Сочетание природы и геометрии создало уникальный интимный дом, который уже стал величественным представителем такого рода архитектуры. В нем четко соблюден баланс объема и света, материалов и окружающей среды.

Сосны в нескольких сантиметрах от дома / Фото Wallpaper

Дом в два этажа имеет традиционную планировку с общими жилыми помещениями на уровне земли. Большие окна, стеклянные пространства и террасы создают невероятный комфорт для этого дома.

Лес и дом в полной гармонии / Фото Wallpaper

Наверху расположены спальни вместе с неформальной семейной комнатой. Впечатляющая белая скульптурная лестница соединяют два этажа.

Этот проект – фантастическое сочетание особой архитектуры и природной среды.