Домик во Франции или уютные апартаменты в Черногории – о недвижимости на берегу моря или среди гор Ирландии мечтает каждый. Невероятная подборка недвижимости, которая очарует и заставит накапливать средства – в материале.

Квартира во Львове или другом крупном городе – желание едва ли не каждого украинца. Но за те же деньги можно приобрести отличное жилье и в вожделенной Европе. Подборка, которая заставит надолго задуматься – далее в материале.

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1 евро = 32.96 гривны

Ирландия, Дуала

Стоимость – 70 тысяч евро

Дом расположен в поселке Дуалла, что находится в графстве Южный Типперэри. Дом имеет четыре спальни и участок площадью 0,11 гектара. Недвижимость планируют продать на аукционе 9 апреля.

Замечательный дом в средневековом поселке / Фото The Irish Times

Котор, Черногория

Стоимость – 70 тысяч евро

Комфортные апартаменты расположены в традиционном местном каменном доме. Студия имеет великолепный вид на Которский залив в Адриатическом море. Апартаменты расположены рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, зарегистрированным еще в 1979 году.

Невероятный пример недвижимости / Фото The Irish Times

Рочинь, Словения

Стоимость – 75 тысяч евро

Волшебный провинциальный домик расположен в селе Рочинь в западной Словении только в 20 минутах езды от итальянской границы. Дом, построенный в 1820 году, недавно был капитально отремонтирован.

Милый европейский приют / Фото The Irish Times

Аннонай, Франция

Стоимость – 71 500 евро

В центре города Аннонай во французском регионе Ардече продается отель площадью 160 квадратных метров. Эта замечательное инвестиционная недвижимость включает магазин на уровне земли и гараж.

Прекрасная инвестиционная возможность / Фото The Irish Times