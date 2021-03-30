Будиночок у Франції чи затишні апартаменти у Чорногорії – про нерухомість на березі моря чи посеред гір Ірландії мріє кожен. Неймовірна підбірка нерухомості, яка зачарує та змусить накопичувати кошти – у матеріалі.

Квартира у Львові або іншому великому місті – бажання чи не кожного українця. Але за ті ж кошти можна придбати чудове житло і в омріяній Європі. Підбірка, яка змусить надовго задуматися – далі у матеріалі.

За темою Фантастична розкіш: неймовірні фото найдорожчих будинків, які виставлені на продаж

1 євро = 32.96 гривні

Ірландія, Дуала

Вартість – 70 тисяч євро

Будинок розташований у селищі Дуалла, що знаходиться в графстві Південний Тіпперері. Дім має чотири спальні та ділянку площею 0,11 гектара. Нерухомість планують продати на аукціоні 9 квітня.

Чудовий дім в середньовічному селищі / Фото The Irish Times

Котор, Чорногорія

Вартість – 70 тисяч євро

Комфортні апартаменти розташовані у традиційному місцевому кам'яному будинку. Студія має чудовий вид на Которську затоку в Адріатичному морі. Апартаменти розташовані поруч з об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зареєстрованим ще у 1979 році.

Неймовірний приклад нерухомості / Фото The Irish Times

Рочинь, Словенія

Вартість – 75 тисяч євро

Чарівний провінційний будиночок розташований у селі Рочинь у західній Словенії лише за 20 хвилин їзди від італійського кордону. Дім, зведений у 1820 році, нещодавно був капітально відремонтований.

Милий європейський прихисток / Фото The Irish Times

Аннонай, Франція

Вартість – 71 500 євро

У центрі міста Аннонай в французькому регіоні Ардече продається готель площею 160 квадратних метрів. Ця чудове інвестиційна нерухомість включає магазин на рівні землі та гараж.

Прекрасна інвестиційна можливість / Фото The Irish Times