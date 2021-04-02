Дизайн холів ЖК ARTHOUSE park від LEV Development – концептуальний та ексклюзивний. Новий комплекс на Малоголосківській об’єднує повсякденність та мистецтво, яке буде надихати, сповнювати настроєм та творчими емоціями, яких так бракує в бурхливому і динамічному ритмі сучасного життя.

Творцем натхненного дизайну холу ЖК ARTHOUSE park є студія Savytskyy Design. Головна мета полягала у створенні мистецького простору, яким можна насолоджуватися у стінах власного дому, а не тільки в галереях або на виставках. Цінності LEV Development та ідеї архітектурного бюро стали запорукою вражаючого результату.

Хол

За основу студія обрала спокійні кольори – графітовий та білий, які стануть прекрасним фоном для представлення вишуканих мистецьких робіт. Світлові портали створюють теплий фон та додають освітленню ефектності.

Оскільки ЖК ARTHOUSE park розташований поруч із парком, колірна гамма холу м’яко гармонує та взаємодіє із навколишнім ландшафтом. Акцентний зелений колір благородного відтінку підкреслює зелений затишок природи, який оточує мешканців і в якому так приємно перебувати.

На підлозі використано керамограніт, який викладений у грайливій формі геометричного панно. Це гарантує фантастичний візуальний ефект та додає динаміки у монохромну гамму стін.

Зона очікування – це простір, якому приділено особливу увагу. Тут розкіш та затишок сплелися в гармонійному поєднанні. Мешканець чи гість комплексу ніколи не дратуватиметься через очікування, а буде занурюватися у мистецтво та відволікатись від буденних справ. Також передбачена зона для зберігання особистих речей, наприклад, пошти, яку мешканці не можуть отримати самостійно.

Виняткова рецепція – ще одна "родзинка" дизайну ЖК ARTHOUSE park. Її плавні форми пом’якшують консервативну строгість ліній холу, додаючи у простір пікантності.

Типові поверхи

Під час розробки холів типових поверхів ЖК ARTHOUSE park студії Savytskyy Design вдалося зберегти вишукану простоту та неповторний простір картинних галерей.

Спеціально продумані стіни холу – це чисті полотна, на які будь-коли можна додати картину чи панно та додати коридору унікальності власними руками, адже мистецтво – це те, що ми робимо самі.

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