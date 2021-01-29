Тоннель расположен в городе Хайкоу, что на острове Хайнань. Вход в тоннель – это гигантская скульптура, напоминающая форму моллюска, который и вдохновил создателей проекта.

Источник: Designboom

Проект является частью генерального плана, инициированного китайским правительством, что стремится способствовать развитию нового района. Тоннель построен под рекой Нанду и имеет шестиполосную двойную проезжую часть.

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Автором проекту является пекинская студия Penda China, возглавляемой Сунь Дайонг и Ван Шуян. Именно Сунь Дайонг разработал щит для защиты от вспышки COVID-19.

Тоннель пересекает реку Нанду / Фото Designboom

Тоннель имеет общую длину 4380 метров и проезжую часть размером 2720 метров.

Въезд в тоннель / Фото Designboom

В тоннеле есть три точки въезда. Наибольшая из них расположена у береговой линии, тогда как две другие на западной стороне и значительно меньше.

В проект тоннеле предусмотрели естественное освещение, сохраняя равномерность яркости на входе / Фото Designboom

При въезде в тоннель есть так называемая переходная зона, чтобы дать возможность человеческому глазу адаптироваться к значительному изменению яркости при входе в тоннель. Для защиты водителей дизайн лишен светодиодных решеток и вместо этого включает изогнутый навес.

Скульптурные порталы тоннеля / Фото Designboom

Именно маленькие моллюски были главным источником вдохновения для дизайнера. Все три навеса для туннеля были покрыты глазурованными алюминиевыми панелями и спроектированы в форму, которая извиваеться вверх к свету.