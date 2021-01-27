Дома в горах обычно нельзя назвать маленькими, но в столице Китая решили пойти против привычных представлений.

Источник: Archdaily

Небольшой дом площадью 16 квадратных метров построен среди красивых гор и имеет выход на безграничные равнины.

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Создателем проекту является архитектурная фирма Robot3 Studio.

Среди гор и деревьев / Фото Archdaily

Хижина построена в 2020 году на склоне холма с фруктовыми деревьями. Дом используется как место для перерыва во время восхождения на гору, а также для работников, работающих в садах.

Через панорамные окна можно наблюдать за окружающей природой / Фото Archdaily

Основной целью строительства хижины является защита от ветра и дождя. Поскольку хижина расположена в особом месте, важно минимизировать воздействие на окружающую среду.

Вечер в саду / Фото Archdaily

Для обеспечения функционирования экосистемы дом подняли над землей.

Обширная крыша здания прекрасно защищает от непогоды / Фото Archdaily

Отдых в такой хижине после рабочего дня или подъема вверх принесет желаемое удовольствие и гарантирует необходимый комфорт.