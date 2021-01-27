Черный минимализм: как выглядит необычная крохотная хижина на склоне холма в Пекине - фото
Дома в горах обычно нельзя назвать маленькими, но в столице Китая решили пойти против привычных представлений.
Источник: Archdaily
Небольшой дом площадью 16 квадратных метров построен среди красивых гор и имеет выход на безграничные равнины.
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Создателем проекту является архитектурная фирма Robot3 Studio.
Среди гор и деревьев / Фото Archdaily
Хижина построена в 2020 году на склоне холма с фруктовыми деревьями. Дом используется как место для перерыва во время восхождения на гору, а также для работников, работающих в садах.
Через панорамные окна можно наблюдать за окружающей природой / Фото Archdaily
Основной целью строительства хижины является защита от ветра и дождя. Поскольку хижина расположена в особом месте, важно минимизировать воздействие на окружающую среду.
Вечер в саду / Фото Archdaily
Для обеспечения функционирования экосистемы дом подняли над землей.
Обширная крыша здания прекрасно защищает от непогоды / Фото Archdaily
Отдых в такой хижине после рабочего дня или подъема вверх принесет желаемое удовольствие и гарантирует необходимый комфорт.
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