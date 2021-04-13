Жить во Львове – это наслаждаться жизнью, а не застрять в круговороте "дом – работа – дом». Где в городе Льва приобрести жилье с концептуальными особенностями да еще и по чрезвычайно выгодной цене – читайте в материале.

О акционном предложении

Компания LEV Development предлагает бешеную скидку на особенное жилье во Львове, которое не только позволит забыть о чувстве посредственности, но и гарантирует максимальный комфорт и функциональность каждого квадратного метра квартир и общих зон. LEV Development строит не для количества, а создает пространство для счастливых людей.

Успейте воспользоваться фантастической скидкой до 1000 грн/м2 на жилье, что создано для вас и с заботой о вас. Какое именно – выберите прямо сейчас. Предложение действует до 4 мая, поэтому не медлите перед воплощением мечты!

ЖК ARTHOUSE PARK

Наполнение творческих сил искусством – это больше не редкость, которую дарит нам поход в галерею. Ведь теперь мы сами являемся творцами, чем бы ни занимались и почему бы не посвятили свою жизнь.

Жилой комплекс ARTHOUSE park – это пространство, которое вдохновляет, подталкивает ставить глубокие вопросы и заставляет осознать невероятные масштабы своих сил и возможностей.

Холлы жилого комплекса трудно не спутать со знаменитыми галереями. Картины, скульптуры и другие предметы искусства помогут пробудить креативность и уловить интересную идею или нужное решение, которые спрятались в закоулках памяти.

ARTHOUSE park – новый жилой комплекс бизнес-класса на Малоголосковской, который позволит почувствовать себя художником. Прекрасное расположение и виды из окна, большой парк для досуга, удобная планировка, паркинг, дизайнерский холл в стиле ART и дополнительная приватность благодаря концепции представительных этажей, которую воплощено впервые во Львове – все это доступно в комплексе, каждый метр которого пропитан вдохновением.

Будь творческим – выбирай ЖК ARTHOUSE PARK!

ЖК HYGGE

Жилой комплекс, который воплощает скандинавскую концепцию благосостояния и уюта, расположен на улице Пасечной. Это диаметральная противоположность «муравейников», заполонивших рынок недвижимости, которая готова удивить своим концептуальным подходом.

HYGGE – это о заботе. Компания LEV Development верна своим ценностям и подходам, поэтому сознательно ограничила этажность жилого комплекса. На территории будут расположены уличные тренажеры, которые помогут держать себя в форме, и современная детская площадка, на которой дети смогут окунуться в веселый мир развлечений. Кроме того, зона для барбекю с площадкой для приготовления блюд на открытом гриле поможет наладить дружеские отношения с соседями.

Студия SAVYTSKYY design позаботилась, чтобы собственный дом начинался уже с холла, а интерьер от Мастерской Беляевых гарантирует, что а каждый квадратный метр квартиры продуман до мелочей.

ЖК HYGGE – это наслаждение жизнью и сосредоточенность на гармонии с собой и миром, теплые объятия родных и неповторимая атмосфера уюта. Обо всем остальном позаботилась компания LEV Development.

Будь счастливым – выбирай ЖК HYGGE!

ЖК OBRIY 3

Суета многоэтажек, длинные коридоры и ощущение скованности – все эти недостатки крупных новостроек не имеют никакого отношения ЖК OBRIY 3. Концептуальный проект на улице Малоголосковской – это акцент на стиле и продуманной спортивной и детской инфраструктуре.

Это пространство жителей, а не автомобилей, место которых – на подземном паркинге. Компания LEV Development создала уникальное придомовое пространство с ландшафтным дизайном, ведь общение и развлечения для взрослых и детей – это классный опыт, который делает нас счастливыми.

Изысканный фасад с открытыми балконами будет приятно радовать глаз жителей, когда те будут возвращаться домой. 4 квартиры на этаже – это решение, которое добавит удобства и активизирует теплое общение с соседями.

Будь стильным – выбирай ЖК OBRIY 3!