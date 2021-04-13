Жити у Львові – це насолоджуватися життям, а не застрягнути у круговороті "дім – робота – дім". Де в місті Лева придбати житло з концептуальними особливостями та ще й за надзвичайно вигідною ціною – читайте в матеріалі.

Про акційну пропозицію

Компанія LEV Development пропонує шалену знижку на особливе житло у Львові, яке не лише дозволить забути про відчуття посередності, а гарантує максимальний комфорт та функціональність кожного квадратного метра квартир та загальних зон. LEV Development будує не для кількості, а створює простір для щасливих людей.

Встигніть скористатися фантастичною знижкою до 1000 грн/м2 на житло, що створене для вас і з турботою про вас. Яке саме – оберіть просто зараз. Пропозиція діє до 4 травня, тож не зволікайте перед втіленням мрії!

ЖК ARTHOUSE PARK

Наповнення творчих сил мистецтвом – це більше не рідкість, яку дарує нам похід у галерею. Адже тепер ми самі є творцями, чим би не займалися та чому б не присвятили своє життя.

Житловий комплекс ARTHOUSE park – це простір, який надихає, підштовхує ставити глибокі запитання та змушує усвідомити неймовірні масштаби своїх сил та можливостей.

Холи житлового комплексу важко не сплутати із знаменитими галереями. Картини, скульптури та інші предмети мистецтва допоможуть пробудити креативність та вловити цікаву ідею або потрібне рішення, які заховалися у закутках пам'яті.

ARTHOUSE park – новий житловий комплекс бізнес-класу на Малоголосківській, який дозволить відчути себе митцем. Чудове розташування та види з вікна, великий парк для дозвілля, зручне планування, паркінг, дизайнерський хол в стилі ART та додаткова приватність завдяки концепції представницьких поверхів, яку втілено вперше у Львові – усе це доступне у комплексі, кожен метр якого просякнутий натхненням.

Будь творчим – обирай ЖК ARTHOUSE PARK!

ЖК HYGGE

Житловий комплекс, який втілює скандинавську концепцію добробуту і затишку, розташований на вулиці Пасічній. Це діаметральна протилежність до «мурашників», які заполонили ринок нерухомості, яка готова здивувати своїм концептуальним підходом.

HYGGE – це про турботу. Компанія LEV Development вірна своїм цінностям та підходам, тому свідомо обмежила поверховість житлового комплексу. На території будуть розташовані вуличні тренажери, які допоможуть тримати себе у формі, та сучасний дитячий майданчик, на якому діти зможуть поринути у веселий світ розваг. Крім того, зона для барбекю з майданчиком для приготування страв на відкритому грилі допоможе налагодити дружні стосунки з сусідами.

Студія SAVYTSKYY design потурбувалася, щоб власний дім розпочинався вже з холу, а інтер’єр від Майстерні Бєляєвих гарантує, що а кожен квадратний метр квартири продуманий до найменших дрібниць.

ЖК HYGGE – це насолода життям та зосередженість на гармонії з собою та світом, теплі обійми рідних та неповторна атмосфера затишку. Про все інше подбала компанія LEV Development.

Будь щасливим – обирай ЖК HYGGE!

ЖК OBRIY 3

Метушня багатоповерхівок, довгі коридори і відчуття скутості – усі ці недоліки великих новобудов жодним чином не стосуються ЖК OBRIY 3. Концептуальний проєкт на Малоголосківській – це акцент на стилі та продуманій спортивній та дитячій інфраструктурі.

Це простір жителів, а не автомобілів, місце яких – на підземному паркінгу. Компанія LEV Development створила унікальний прибудинковий простір з ландшафтним дизайном, адже спілкування та розваги для дорослих і дітей – це класний досвід, який робить нас щасливими.

Вишуканий фасад з відкритими балконами приємно милуватиме око мешканців, коли ті повертатимуться додому. 4 квартири на поверсі – це рішення, що додасть зручності, та активізує тепле спілкування з сусідами.

Будь стильним – обирай ЖК OBRIY 3!

Дізнатися більше про акцію та переваги квартир у ЖК HYGGE, ARTHOUSE park та OBRIY 3 можна на сайті LEV Development або за телефоном 097 202 22 00.