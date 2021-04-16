Барселона – это город, посетив который еще много раз мысленно возвращаешься на его улицы. Как в столице Каталонии реставрируют старые квартиры, чтобы сохранить дух города – читайте в материале.

Дом Буреса в Барселоне поставил перед командами Estudio Vilablanch и TdB Arquitectura довольно сложную задачу: сохранить историческое наследие и превратить заброшенное жилье в современное пространство, в котором хочется жить.

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В общем здание имеет площадь в 7700 квадратных метров. В доме с большим количеством декоративных элементов есть много квартир, которые требовали восстановления.

Просто сказочный подъезд / Фото Archdaily

Икону каталонского модернизма превратили в жилой дом, отвечающий современным требованиям функциональности и комфорта.

Изысканное и функциональное пространство / Фото Archdaily

Усложняли работу и нормативные правила, которых требует историческое наследие.

Жить, как будто в кино / Фото Archdaily

Впрочем, архитекторы прекрасно справились со своей работой: обновленное пространство сохранило свой исторический облик, но добавило в функциональном удобстве.

Этот дом – прекрасный пример правильной работы с историческими зданиями.