Барселона – це місто, відвідавши яке ще багато разів в думках повертатимешся на його вулиці. Як в столиці Каталонії реставрують старі квартири, аби зберегти дух міста – читайте у матеріалі.

Будинок Буреса у Барселоні поставив перед командами Estudio Vilablanch та TdB Arquitectura доволі складне завдання: зберегти історичну спадщину та перетворити занедбане житло у сучасний простір, в якому хочеться жити.

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Загалом будівля має площу у 7700 квадратних метрів. У будинку з великої кількістю декоративних елементів є багато квартир, які потребували відновлення.

Просто казковий під'їзд / Фото Archdaily

Ікону каталонського модернізму перетворили у житловий будинок, який відповідає сучасним вимогам функціональності та комфорту.

Вишуканий і функціональний простір / Фото Archdaily

Ускладнювали роботу і нормативні правила, яких вимагає історична спадщина.

Жити, неначе в кіно / Фото Archdaily

Втім, архітектори чудово впоралися зі своєю роботою: оновлений простір зберіг свій історичний вигляд, але додав у функціональній зручності.

Цей дім – чудовий приклад правильної роботи з історичними будівлями.