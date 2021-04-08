Универмаг La Samaritaine – это культовое место в Париже, основанное еще в 1870 году. Редизайн парижского торгового заведения восстанавливает его историческую ценность и особенность.

Торговый центр La Samaritaine, который является памятником архитектуры, открывает свои двери для посетителей после впечатляющего редизайна. Универмаг закрылся в 2005 году из соображений безопасности здания, а общий проект реконструкции был поручен всемирно известной архитектурной студии SANAA.

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Универмаг La Samaritaine основан в далеком 1870 году. Это своеобразная икона Парижа, символическая для эпохи Второй империи.

Вторая французская империя проходила в с 1852 по 1870 год. Это период в истории Франции, совпадает со временем правления императора Наполеона III.

Историческое место / Фото Аrchdaily

Появление новой архитектурной типологии универмага во французской столице произвела революцию в торговле. Небольшой магазин расширился до серии зданий, занимавших два городских квартала. Памятник архитектуры является местом взаимодействия элементов модерна и арт-деко.

Невероятный редизайн / Фото Аrchdaily

После реконструкции здание получило новый фасад. Он будет иметь волнистое стекло и является продолжением авангардистского духа этого района. Кроме торговых площадей в здании планируют разместить 5-звездочный отель, 96 единиц социального жилья, офисы и детскую комнату.

Шикарный дизайн / Фото Аrchdaily

Согласно с проектом реставрации знаковые элементы фасада в стиле модерн и цветные эмалированные плитки были восстановлены вместе с парадной лестницей и стеклянным мансардным окном атриума универмага.

Уникальный фасад / Фото Аrchdaily

Новая торговая площадь разделена на три этажа вдоль центральной оси здания и соединяет дома на обоих концах площадки.

Архитектурный памятник моды / Фото Аrchdaily

Торговый центр La Samaritaine должен открыть свои двери прошлой весной, но пандемия отсрочила это событие на 2021.