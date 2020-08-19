Студия итальянского архитектора Пьеро Лиссони разработала концептуальный небоскреб в Нью-Йорке, который будет полностью автономным и самодостаточным. Такое здание имеет шансы стать символом для подражания после окончания пандемии.

Идея создания такого небоскреба возникла еще до пандемии, но сегодня стала особенно актуальной, сообщает Dezeen.

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Skylines является самодостаточным небоскребом, который сам себя обеспечивает необходимой энергией и ресурсами, а также средствами для проживания жителей. Здесь будут находиться детский сад, школа, спортивные сооружения и даже больница.



Здание расположено на воображаемом участке в Нью-Йорке / Фото Dezeen

Коронавирус заставил нас задуматься над тем, насколько мы слабы в условиях пандемии и послужил предупреждением после того, как вся планета фактически закрылась на три месяца,

– рассказал один из разработчиков.



Дом также будет экологическим / Фото Dezeen

Разработано для мнимого городского участка в Нью-Йорке, башня размером 80 на 130 метров, использует для питания геотермальную энергию и солнечные панели, а также использует систему очистки и использования дождевой воды.



Деревья высадят на каждом этаже / Фото Dezeen

На проекте фасад сделан из завесы из стальных труб, которые содержат подвесные садовые площадки вокруг застекленной башни в центре.

По словам разработчиков, идея заключается в том, что со временем эти площадки будут покрыты деревьями и кустарниками, чтобы создать "вертикальный городской лес".



У жителей не будет необходимости контактировать с внешним миром / Фото Dezeen

Кроме жилых помещений, на нижних этажах должны находится учебные заведения – от детского сада до университета, а также театры и кинотеатры. На вершине здания можно выращивать овощи и фрукты.

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Детальное планирование небоскреба / Фото Dezeen