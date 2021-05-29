Из заброшенной фабрики – в офисный центр: впечатляющее преобразование здания в Китае

Оптимизация производства сделала ненужными много больших помещений. Довольно часто им предоставляют новую жизнь в качестве рабочих офисов. Как идею воплотили в Шанхае – смотрите в материале.

Идея преобразования старой фабрики на замечательный офисный центр принадлежит Clearspace Design & Research.

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Новый бизнес-центр имеет 2 квадратных метров. Здание имеет небольшую этажность и приятный вид, что отличает ее от стеклянных гигантов мегаполиса.

Новая жизнь старого завода / Фото Archdaily

Архитекторы оставили внешние кирпичные стены в надежде передать людям атмосферу тепла и безопасности, ведь работа – это также дом, где люди строят отношения.

Современный интерьер заброшенного здания / Фото Archdaily

В проекте объединили разумное и зеленое строительство, энергосберегающий дизайн и ландшафт, который гарантирует устойчивую экологию.

Место, где хочется творить / Фото Archdaily

Новый офис в Шанхае – это замечательный островок в большом мегаполисе, где хочется работать и менять мир.