В небольшом нидерландском городе Арлем реконструировали старые военные помещения в новое, экологическое и функциональное жилье.

Старые военные здания превращены в жилые помещения в The Hinge. Проект возглавил немецкий архитектор Нильсон Оливье.

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Дома на этом месте датируются 1960-х и 70-ми годами и были в аварийном состоянии. Однако вместо того, чтобы их сносить и строить с нуля, архитекторам удалось спасти как можно больше оригинальных сооружений.

Прежний вид здания / Фото Inhabitat

В двух взаимосвязанных зданиях раньше с одной стороны размещался театр, а с другой – ресторан. После переоборудования в этом же здании сейчас размещены жилые площади, мастерская и офис для известного художника и его семьи.

Обновленное сооружение / Фото Inhabitat

Главной концепцией проекта было сохранение оригинальных сооружений. По замыслу, путем к устойчивому развитию является повторное использование основной конструкции зданий, экономит тонны бетона, дерева и стали.

Деревянные жалюзи / Фото Inhabitat

В проекте реконструкции были использованы только экологические и природные материалы и энергосберегающие системы.

Посреди леса / Фото Inhabitat

Отопления на гранулах обеспечивает комфорт для всего комплекса.

Внутренняя отделка / Фото Inhabitat

Дополнительные потребности в энергии удовлетворяются с помощью солнечных панелей, расположенных на крыше.

На территории также есть бассейн, который фильтруется с помощью естественной системы.