Из заброшенных военных зданий – в новые жилые постройки: эко поселения в Нидерландах
В небольшом нидерландском городе Арлем реконструировали старые военные помещения в новое, экологическое и функциональное жилье.
Источник:Inhabitat
Старые военные здания превращены в жилые помещения в The Hinge. Проект возглавил немецкий архитектор Нильсон Оливье.
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Дома на этом месте датируются 1960-х и 70-ми годами и были в аварийном состоянии. Однако вместо того, чтобы их сносить и строить с нуля, архитекторам удалось спасти как можно больше оригинальных сооружений.
Прежний вид здания / Фото Inhabitat
В двух взаимосвязанных зданиях раньше с одной стороны размещался театр, а с другой – ресторан. После переоборудования в этом же здании сейчас размещены жилые площади, мастерская и офис для известного художника и его семьи.
Обновленное сооружение / Фото Inhabitat
Главной концепцией проекта было сохранение оригинальных сооружений. По замыслу, путем к устойчивому развитию является повторное использование основной конструкции зданий, экономит тонны бетона, дерева и стали.
Деревянные жалюзи / Фото Inhabitat
В проекте реконструкции были использованы только экологические и природные материалы и энергосберегающие системы.
Посреди леса / Фото Inhabitat
Отопления на гранулах обеспечивает комфорт для всего комплекса.
Внутренняя отделка / Фото Inhabitat
Дополнительные потребности в энергии удовлетворяются с помощью солнечных панелей, расположенных на крыше.
На территории также есть бассейн, который фильтруется с помощью естественной системы.
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