В лесах Мексики завершается строительство нового исследовательского музея. Здание предстанет перед посетителями как модифицированное ступенчатое пирамидальное сооружение. Здесь планируют разместить выставочные площади, несколько художественных павильонов и наземный институт, эксплуатируюемый учеными.

В строительстве сооружения будут использовать экологические методы строительства. Оно будет состоять из земляных и деревянных опорных элементов.

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Возведение нового научного центра поручили студии Viktor sørless.

Проект получил название Хinatli / Фото Designboom

Меценатом проекта является мексиканский коллекционер искусства Фернанда Раиз. Каждый комплекс предназначен для изучения жизни в биоразнообразии и человеческих сообществах и переноса этих знаний в искусство и науку. Музей обращается к актуальности изменений климата, используя искусство и эстетическое восприятие.

Музей расположен на месте незаконно вырубленного леса / Фото Designboom

Название исследовательского музея "Xinatli" – это термин, который описывает момент, когда семена прорастают и переходят в другую форму. Экологически ориентированный способ строительства и культурное взаимодействие с природой сделает новый исследовательский центр местом силы природы и человека.