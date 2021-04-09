Уютная частная резиденция, вдохновленная крепкими семейными отношениями, имеет прекрасную форму, изображенную в ранее культовом анимационном фэнтези. Волшебный дизайн специально устраняет границы в едином пространстве, где сочетаются жилая зона, столовая и кухня.

Дом в Сиднее построен согласно концепции Totoro House. Три десятилетия назад вышло анимационное фэнтези Studio Ghibli "Мой сосед Тоторо", которое пропагандировало важность отношений с семьей, друзьями и природой.

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Дом спроектировала известная австралийская архитектурная мастерская CplusC. Проект имеет площадь 277 квадратных метров.



Обновленный вид дома / Фото Аrchdaily

Стены, разделявшие пространства, были переработаны на вертикальные пороги. Части пристройки вытягиваются наружу, чтобы создать зону для отдыха, приготовления пищи и релакса на открытом воздухе.

Сплошное общее пространство / Фото Аrchdaily

Дом можно разделить на три различные зоны: частное пространство, общая жилая площадь и внутренний дворик с садом.



Уютная столовая / Фото Аrchdaily

Дом включает три спальни с ванной комнатой, комнату для гостей и ванную комнату. Новый дизайн включает большое круглое окно, что обрамляет вид на внешнее жилое пространство и задний двор, вдохновленный японской концепцией Shakkei.

Вечерний вид на дом / Фото Аrchdaily

Новый дизайн превратил ранее темные и мрачные жилые помещения на одну, наполненную светом жилую зону открытого плана. Здесь можно готовить ужин на кухонном острове, насладиться обедом и чтением на диване.



Обеденная зона на свежем воздухе / Фото Аrchdaily

Резиденцию украшает прекрасный сад с местными насаждениями и растениями, которые впоследствии обернутся над фасадом главной спальни.