Незвичний дім, який "одягнули" у метал, може стати довговічним помешканням для своїх господарів. Увагу одразу привертає незвичний фасад.

У місті Белбре, що в Австралії, архітектурна студія Wiesebrock Architecture спроєктувала приватну резиденцію, яка складається з двох павільйонів, розділених великою палубою.

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Вся будівля покрита особливим матеріалом – металевим сайдингом.

Сайдинг – захисний матеріал від стихій та сонця, тепла та холоду, створює стабільну комфортну обстановку всередині будівлі.

Мінімалістичний екстер'єр / Фото Сontemporist

Зовнішня частина будинку покрита оцинкованим сталевим листом. Це зроблено для уникнення змін зовнішнього вигляду внаслідок старіння будинку. Для надання дому сучасного вигляду в екстер'єрі було використано теплі дерев'яні елементи та чорні віконні рами.

Витончений дизайн / Фото Сontemporist

Інтер'єр резиденції у тон зовнішньому вигляду облицьований фанерними листами. Цегла із зовнішнього облицювання була повторно використана у вогнищі каміна, який має матово-чорне покриття.



Чарівний камін / Фото Сontemporist

Кухня поєднує в собі як дерев'яні, так і матові чорні елементи дизайну. Острів посеред кухні має дерев'яну стільницю з живим краєм та створює більше робочого простору. Холодильник захований у сусідній коморі.