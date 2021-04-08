Блискучий будинок: мінімалістичний дім з металевим сайдингом, який неможливо не помітити
Незвичний дім, який "одягнули" у метал, може стати довговічним помешканням для своїх господарів. Увагу одразу привертає незвичний фасад.
Джерело:Сontemporist
У місті Белбре, що в Австралії, архітектурна студія Wiesebrock Architecture спроєктувала приватну резиденцію, яка складається з двох павільйонів, розділених великою палубою.
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Вся будівля покрита особливим матеріалом – металевим сайдингом.
Мінімалістичний екстер'єр / Фото Сontemporist
Зовнішня частина будинку покрита оцинкованим сталевим листом. Це зроблено для уникнення змін зовнішнього вигляду внаслідок старіння будинку. Для надання дому сучасного вигляду в екстер'єрі було використано теплі дерев'яні елементи та чорні віконні рами.
Витончений дизайн / Фото Сontemporist
Інтер'єр резиденції у тон зовнішньому вигляду облицьований фанерними листами. Цегла із зовнішнього облицювання була повторно використана у вогнищі каміна, який має матово-чорне покриття.
Чарівний камін / Фото Сontemporist
Кухня поєднує в собі як дерев'яні, так і матові чорні елементи дизайну. Острів посеред кухні має дерев'яну стільницю з живим краєм та створює більше робочого простору. Холодильник захований у сусідній коморі.
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