Проект уютного небольшого спального домика принадлежит República Portátil. Здание имеет площадь всего 9 квадратных метров.

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Первый такой домик построили на чилийском побережье городка Пеллуе, в лагере для серфингистов.

Атмосфера спокойствия и уюта / Фото Archdaily

Домик имеет панорамные стеклянные боковые стенки, благодаря чему дарит возможность насладиться пейзажем крутых скал и Тихого океана.

Спальное место среди сказочной природы / Фото Archdaily

Благодаря сваям и специальной обшивке кабина не страдает от высокой влажности и ветров. Сложить такую каюту можно за 2 дня, а конструкция проекта гарантирует мобильность жилого пространства.

Неторопливый отдых / Фото Archdaily